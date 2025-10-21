दीवाली के बाद दिल्ली-NCR में घुट रहा है दम? खांसी से तुरंत आराम देंगे दादी-नानी के ये 5 घरेलू नुस्खे
दीवाली के बाद से ही दिल्ली-NCR की हवा में जहर घुल चुका है! जी हां, सुबह की सैर हो या ऑफिस का सफर, गले में खराश अब आम समस्या बन चुकी है। ऐसे में, दादी-नानी के कुछ पुराने नुस्खे आज भी उतने ही असरदार हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान घरेलू उपाय, जो खांसी और गले की खराश से तुरंत राहत दिला सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली की रौनक भले ही दिल को खुश कर देती हो, लेकिन इसके बाद की हवा कई बार सीने पर भारी लगती है। खासतौर पर दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में, जहां प्रदूषण का असर इतना ज्यादा होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।
बच्चे हों या बड़े, इन दिनों खांसी, गले में जलन और सीने में जकड़न जैसे लक्षण आम हो जाते हैं। ऐसे में, दवाइयां तो हैं ही, लेकिन क्या आपको पता है कि दादी-नानी के घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Cough Relief) भी इसमें तुरंत राहत दे सकते हैं? जी हां, चलिए जानते हैं ऐसे 5 आसान घरेलू उपाय, जो आपको प्रदूषण से होने वाली खांसी और गले की खराश से बचा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।
हल्दी वाला दूध
हल्दी में होता है कुरकुमिन, जो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है।
कैसे लें?
- एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालें।
- रात को सोने से पहले पिएं।
फायदा: गले की सूजन कम होगी और खांसी में राहत मिलेगी।
शहद और अदरक का मिश्रण
अदरक में मौजूद जिंजरॉल गले की जलन को कम करता है और शहद गले को कोट करता है।
कैसे लें?
- आधा चम्मच अदरक का रस निकालकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं।
- दिन में 2-3 बार लें।
फायदा: सूखी खांसी में तुरंत आराम।
तुलसी का काढ़ा
तुलसी को आयुर्वेद में संजीवनी बूटी कहा जाता है।
कैसे बनाएं?
- पानी में तुलसी की 7-8 पत्तियां, एक टुकड़ा अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर उबालें।
- छानकर गुनगुना पिएं।
फायदा: खांसी, सर्दी और गले की खराश में असरदार।
भुना हुआ अजवायन
अजवायन फेफड़ों की सफाई करता है और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है।
कैसे लें?
- थोड़ी-सी अजवायन को सूखा भूनें और एक कपड़े में बांधकर सूंघें।
फायदा: बंद नाक खुलेगी और सांस लेना आसान होगा।
काली मिर्च और मिश्री का कमाल
काली मिर्च में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं और मिश्री गले को ठंडक देती है।
कैसे लें?
- बराबर मात्रा में काली मिर्च और मिश्री को पीसकर पाउडर बना लें।
- एक चुटकी पाउडर दिन में दो बार लें।
फायदा: पुरानी खांसी में भी आराम।
इन बातों का भी रखें ध्यान
- धूल और धुएं से बचें।
- गर्म पानी पिएं।
- ठंडी चीजों से दूरी बनाएं।
- मास्क पहनना न भूलें।
