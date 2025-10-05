Language
    अगर नहीं देना चाहते बच्चे को Cough Syrup, तो खांसी से राहत दिलाएंगे ये 8 आयुर्वेदिक उपाय

    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    हाल ही में देश के कई राज्यों में Cough Syrup से बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कफ सिरप सुरक्षित नहीं है तो आखिर खांसी का इलाज कैसे करें? बता दें प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे असरदार आयुर्वेदिक उपाय दिए हैं जो न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि बच्चों की खांसी को जड़ से खत्म करने में भी मदद कर सकते हैं।

    बच्चों की खांसी से हैं परेशान? ये 8 आयुर्वेदिक उपाय दिलाएंगे आराम (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खांसी की समस्या होने पर अक्सर माता-पिता बच्चों को तुरंत राहत देने के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाल ही में, कुछ राज्यों में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं (Cough Syrup Controversy), जो बेहद चिंताजनक हैं।

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कफ सिरप में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं, खासकर जब उनका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए।

    इस बीच, अगर आप अपने बच्चे को बिना किसी साइड इफेक्ट के खांसी से आराम दिलाना चाहते हैं, तो आप कुछ आसान आयुर्वेदिक उपायों (Ayurvedic Remedies For Child Cough) का सहारा ले सकते हैं। ये उपाय न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि घर पर आसानी से आजमाए भी जा सकते हैं।

    काली मिर्च का कमाल

    20 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम बादाम और 150 ग्राम मिश्री का चूर्ण बना लें। इसे एक बोतल में भरकर रख लें। खांसी होने पर इसे गर्म दूध या पानी के साथ लें। यह न सिर्फ खांसी दूर करेगा, बल्कि कमजोरी भी भगाएगा।

    दालचीनी का काढ़ा

    दालचीनी, इलायची, अदरक और लौंग को मिलाकर काढ़ा बनाएं। यह काढ़ा पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और सर्दी-जुकाम से छुटकारा मिलता है। यह शरीर को ऊर्जा भी देता है।

    भुनी हुई लौंग से पाएं राहत

    अगर आपको लगातार खांसी आ रही है तो एक लौंग को हल्का भूनकर चबाएं। इससे तुरंत आराम मिलेगा।

    मेथी दाने का शक्तिशाली मिश्रण

    भुने हुए और पिसे हुए मेथी दाने को थोड़ी सी अदरक के साथ उबालकर काढ़ा बनाएं। यह काढ़ा सर्दी और खांसी दोनों में बहुत उपयोगी है।

    अजवाइन से पेट और सर्दी दोनों ठीक

    पेट की समस्याओं और सर्दी-जुकाम के लिए 2-3 ग्राम हल्की भुनी हुई अजवाइन को दिन में दो बार गर्म पानी या दूध के साथ लें।

    इम्युनिटी का पावरहाउस हल्दी

    एक चम्मच हल्दी पाउडर को एक गिलास दूध के साथ पीने से इम्युनिटी बढ़ती है और आप सर्दी-खांसी से बचे रहते हैं। इसके अलावा, आधी चम्मच भुनी हुई हल्दी को शहद के साथ लेने से गले की खराश दूर होती है।

    अदरक का रस है रामबाण

    दो चम्मच अदरक के रस में थोड़ी सी शहद मिलाकर पीने से सर्दी-खांसी में काफी आराम मिलता है। भुना हुआ अदरक चबाना भी खांसी को दबाने में असरदार है।

    शहद और दालचीनी की ताकत

    एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर को एक चम्मच शहद के साथ नियमित रूप से लेने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर जुकाम और कफ हो, तो दो चम्मच शहद को बराबर मात्रा में अदरक के रस के साथ मिलाकर बार-बार लें।

