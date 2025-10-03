कई खतरनाक बीमारियों से बचाएगा खाने के बाद का यह एक नियम, बिना एक पैसा खर्च किए हेल्दी रहेंगे आप
क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद की एक छोटी-सी आदत आपको कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है और इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है? जी हां आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। बाहर का खाना गलत समय पर खाना और खाने के बाद की लापरवाही हमें धीरे-धीरे बीमार बना देती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम में से कई लोग आज अपने खानपान पर बहुत ध्यान देते हैं। कोई हेल्दी डाइट लेता है, कोई ऑयली फूड से दूरी बनाता है और कोई मीठा कम करता है, लेकिन एक छोटी-सी गलती हम में से ज्यादातर लोग कर ही देते हैं, और वह है खाना खाने के बाद की आदतें।
आपने अक्सर सुना होगा- “खाना खाकर तुरंत मत सोना” या “खाना खाकर तुरंत पानी मत पीना”, लेकिन आज हम डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके की मदद से आपको एक ऐसे 20 मिनट के नियम (Post-Meal Habit) के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों से भी बचाता है।
आखिर क्या है यह नियम?
खाना खाने के बाद केवल 20 मिनट तक हल्की-फुल्की धीमी वॉक करना। जी हां, न कोई महंगी जिम, न कोई दवा और न ही कोई सप्लिमेंट। बस रोज का यह छोटा-सा नियम आपके शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है।
इससे कौन-कौन से फायदे होते हैं?
ब्लड शुगर को कंट्रोल करे
खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है, लेकिन 20 मिनट की वॉक इस स्पाइक को 20-30% तक कम कर सकती है। इससे डायबिटीज का खतरा घटता है और पहले से डायबिटिक लोग भी अपने शुगर लेवल को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
पाचन को दुरुस्त रखे
खाना खाने के तुरंत बाद लेटने या बैठने से गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन धीरे-धीरे टहलने से खाना आसानी से पचता है और पेट हल्का महसूस होता है।
मोटापा कम करने में मददगार
जब इंसुलिन का स्तर बार-बार तेजी से बढ़ता है तो फैट जमा होने लगता है। वॉक करने से यह अचानक उछाल कम हो जाता है, जिससे फैट स्टोर होने की बजाय बर्न होना आसान होता है।
दिल को रखता है स्वस्थ
खाने के बाद ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल अचानक बढ़ सकता है, जो हार्ट के लिए नुकसानदायक है, लेकिन 20 मिनट की वॉक से यह स्तर कंट्रोल रहता है और हार्ट हेल्दी बना रहता है।
एसिडिटी और सीने में जलन से बचाता है
अक्सर भारी खाना खाने के बाद पेट में जलन या खट्टे डकार आने लगते हैं। हल्की वॉक करने से एसिड रिफ्लक्स की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है।
कैसे करें यह वॉक?
- खाना खाने के तुरंत बाद वॉक न करें।
- बस धीरे-धीरे और आराम से चलें।
- 15–20 मिनट तक हल्का टहलना ही काफी है।
- कोशिश करें कि यह आदत हर दिन लंच या डिनर के बाद अपनाएं।
खाना खाने के बाद सिर्फ 20 मिनट तक वॉक करना एक बेहद आसान आदत है। बिना पैसे खर्च किए, बिना दवाइयां खाए, आप अपने शरीर को डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा और पाचन से जुड़ी कई दिक्कतों से बचा सकते हैं।
