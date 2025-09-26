Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिट रहने का कारगर तरीका है 6- 6- 6 टेक्नीक, रोजाना फॉलो करने से मिलेंगे 6 बड़े फायदे

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:19 AM (IST)

    6-6-6 पैदल चलने का नियम एक सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इससे सेहत को एक नहीं 6 फायदे मिलते हैं। नियमित रूप से इसे अपनाने से नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है। आइए जानते हैं इसके कुछ ऐसे ही ढेर सारे फायदों के बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image
    हेल्दी रहने के लिए अपनाएं वॉक का खास तरीका (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अक्सर बिजी शेड्यूल, अनियमित खानपान और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते।

    ऐसे में अगर कोई ऐसा नियम मिल जाए जो सरल हो, समय की मांग न करे और शरीर व मन दोनों को हेल्दी बनाए रखें, तो क्यों न उसे अपनाया जाए? 6-6-6 पैदल चलने का नियम ऐसा ही एक आसान लेकिन इफेक्टिव मंत्र है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने डेली रुटीन में शामिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस नियम और इसके फायदों के बारे में-

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आखिर क्या है 6-6-6 पैदल चलने का नियम?

    सुबह 6 बजे उठना और फिर कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलना और इस नियम को हफ्ते में 6 दिन तक के लिए अपनाना। यह नियम प्रेजेंट लाइफ के सही है और इसके लिए किसी महंगे जिम या उपकरण की जरूरत नहीं होती।

    सिर्फ एक मजबूत इच्छाशक्ति और नियमितता की आवश्यकता होती है। सुबह का समय शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि इस समय का एटमॉस्फियर शांत और ताजगी से भरा होता है।

    वजन घटाने में सहायक

    सुबह खाली पेट 6 किलोमीटर चलना शरीर की फैट बर्निंग प्रक्रिया को तेज करता है। इससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वजन नियंत्रित रहता है।

    दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

    नियमित वॉक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और हार्ट डिजीज के जोखिम को घटाती है।

    डायबिटीज नियंत्रण में सहायक

    सुबह वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान होता है।

    मानसिक स्वास्थ्य में सुधार

    सुबह ताजी हवा में चलने से स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं कम होती हैं। यह मूड को बेहतर बनाता है और दिनभर एनर्जेटिक बनाए रखता है।

    इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है

    नियमित पैदल चलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों से सुरक्षा मिलती है।

    नींद की क्वालिटी में सुधार

    सुबह टहलने से शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक संतुलित होता है, जिससे रात को अच्छी और गहरी नींद आती है।

    यह भी पढ़ें- रोजाना सिर्फ 10 मिनट उल्टा चलने से दूर होंगी सेहत की कई परेशानियां, मिलेंगे 5 जबरदस्त फायदे

    यह भी पढ़ें- रोज Squats करें या 30 मिनट की वॉक, फिट रहने के लिए दोनों में से क्या है ज्यादा फायदेमंद?