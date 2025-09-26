फिट रहने का कारगर तरीका है 6- 6- 6 टेक्नीक, रोजाना फॉलो करने से मिलेंगे 6 बड़े फायदे

6-6-6 पैदल चलने का नियम एक सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इससे सेहत को एक नहीं 6 फायदे मिलते हैं। नियमित रूप से इसे अपनाने से नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है। आइए जानते हैं इसके कुछ ऐसे ही ढेर सारे फायदों के बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अक्सर बिजी शेड्यूल, अनियमित खानपान और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में अगर कोई ऐसा नियम मिल जाए जो सरल हो, समय की मांग न करे और शरीर व मन दोनों को हेल्दी बनाए रखें, तो क्यों न उसे अपनाया जाए? 6-6-6 पैदल चलने का नियम ऐसा ही एक आसान लेकिन इफेक्टिव मंत्र है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने डेली रुटीन में शामिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस नियम और इसके फायदों के बारे में-

