रोजाना सिर्फ 10 मिनट उल्टा चलने से दूर होंगी सेहत की कई परेशानियां, मिलेंगे 5 जबरदस्त फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वॉक करना सेहत के लिए कितना फायदा होता है यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उल्टा चलना (Reverse Walking) भी आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जी हां, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट भी उल्टा वॉक करना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेहत में काफी सुधार (Health Benefits of Reverse Walking) देखने को मिल सकता है। आइए जानें रोजाना 10 मिनट उल्टा चलने से आपकी सेहत को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

पोस्चर में सुधार और कमर दर्द से राहत आज के समय में घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करने की वजह से ज्यादातर लोग खराब पोस्चर और कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। उल्टा चलने से इस समस्या में खासतौर से फायदा मिलता है। जब हम आगे की बजाय पीछे की ओर चलते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। इससे पीठ और कमर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, पोस्चर ठीक होता है और कमर दर्द में आराम मिलता है।

बैलेंस और कॉर्डिनेशन में सुधार उल्टा चलना हमारे शरीर के बैलेंस और कॉर्डिनेशन को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। जब हम पीछे की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा दिमाग सामान्य से अलग तरह से काम करता है। हमें अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान फोकस करना पड़ता है और आस-पास के माहौल का अहसास ज्यादा बारीकी से करना पड़ता है। इससे हमारा बैलेंस बनाए रखने वाले अंगों जैसे कान के भीतरी हिस्से और दिमाग के बीच तालमेल बेहतर होता है। यह खासतौर से बुजुर्गों के लिए गिरने के जोखिम को कम करने में मददगार है।

घुटनों की मजबूती और चोट की रिकवरी अगर आप घुटने के दर्द या चोट से जूझ रहे हैं, तो उल्टा चलना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आगे चलने की तुलना में उल्टा चलने पर घुटनों पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाता है। साथ ही, यह जांघों और हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, जो घुटनों को सहारा देती हैं। इसलिए अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट घुटने की सर्जरी या चोट के बाद की रिकवरी में इस एक्सरसाइज को शामिल करते हैं।

फोकस में बढ़ोतरी उल्टा चलना सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन मेंटल एक्सरसाइज भी है। जब हम पीछे की ओर चलते हैं, तो हमारा दिमाग सामान्य चलने की 'ऑटो-पायलट' मोड से बाहर निकलता है। हमें अपने हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है, आस-पास की आवाजों को सुनना पड़ता है और सतर्क रहना पड़ता है। इससे हमारी कॉन्सनट्रेसन, अलर्टनेस और मेमोरी में सुधार होता है। यह दिमाग को एक्टिव रखता है।