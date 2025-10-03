चिप्स-कुरकुरे के बदले खिलाएं ये 5 सुपरफूड, डॉक्टर ने बताया- बच्चों को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला

जागरण संवाददाता, आगरा। बच्चों को जंक फूड खिलाना, स्लो पाइजन देने के समान है। मोबाइल देना, बच्चे को आलसी, एकाकी, चिडचिडा और मोटापा को आमंत्रण देना है। खान-पान ठीक न रख पाने के कारण ही बच्चों को मधुमेह और मोटापे के साथ ही अनेक बीमारियों की ओर धकेल देने के समान है।

बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो, उन्हें कोल्ड ड्रिंक के स्थान पर नीबू पानी, जंक फूड के स्थान घर का खाना दाल-रोटी, चावल, सलाद, भेल और फलाहार कराएं। अन्यथा की स्थिति में बच्चों को बीमारी का घर बनाने के समान है। ये जानकारी हर गुरुवार को होने वाले हेलो डाक्टर कार्यक्रम में मरीजों के अभिभावकों के आए फोन काल के जवाब में बाल रोग विशेषज्ञ डा. अरुण जैन ने दीं। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिन में पांच टाइम खाना खिलाना चाहिए।

सवाल - बच्चे को तीन दिन से बुखार आ रहा है। दवा देने के बाद उतर जाता है। उसका प्रभाव कम होने के बाद फिर आ जाता है।

रचना गुप्ता, कमला नगर

जवाब- वायरल फीवर चल रहा है। एक सप्ताह तक बच्चा ठीक हो रहा है। कोई भी दवा विशेषज्ञ चिकित्सक की परामर्श के बिना न दें।

सवाल- बुखार के साथ जुखाम-खासी है। बच्चा कुछ भी खा-पी नहीं पा रहा है। कई दिन हो गए हैं। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है।

शिवानी, आवास विकास कालोनी

जवाब- सात दिन बाद ही बुखार ठीक हो रहा है। इस बीच में पानी की कमी न आने दी जाए। साथ ही फल, घर का खाना जरूर खिलाएं।

सवाल - मेरा बच्चा बहुत जल्दी बुखार, जुखाम-खासी से प्रभावित हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए। आए दिन बीमार हो जाता है।

हेमलता, गढ़ी भदौरिया

जवाब- छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसलिए बदलते मौसम और जहां पर बच्चों व बड़ों का समूह हो, वहां से दूर रखा जाए।

सवाल- तेज बुखार के चलते बच्चा कई बार बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए। जिससे ये स्थिति पैदा न हो सके।

कुसुम, आवास विकास कालोनी

जवाब- तेज बुखार में बेहोशी होना, दिमागी बुखार बन जाना और दौरे आना संभव है। इसलिए उचित इलाज लें।

सवाल- दो दिन पहले बच्चे को बुखार आया था। केमिस्ट के यहां से दवा लाकर दे दी। फिर भी बुखार नहीं उतरा है।

सुशीला, शास्त्रीपुरम

जवाब- खुद डाक्टर न बनें। बिना विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के दवा लेना खतरे से खाली नहीं है। वायरल फीवर सात दिन में जा रहा है।

वर्चुअल आटिज्म के आने लगे हैं अधिक मरीज

डा. अरुण जैन ने इस दौरान बताया कि इन दिनों दो साल तक के बच्चों में वर्चुअल आटिज्म की बीमारी हो रही है। वे अपने आप में खोए रहते हैं। इस अवस्था में विकास नहीं होता है। आंख से आंख नहीं मिलाते हैं। यह बीमारी कोविड के बाद ज्यादा सामने आई है। ऐसे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। छह साल तक के बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए।