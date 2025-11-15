Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चोरी- छिपे सेहत को नुकसान पहुंचा रहे ये हेल्दी फूड्स, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे खाने की गलती

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    आजकल लोग हेल्दी रहने के लिए कई तरह के फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन हर हेल्दी दिखने वाला फूड वाकई में फायदेमंद नहीं होता। फ्लेवर्ड योगर्ट, पैकेज्ड फ्रूट जूस, डाइट सोडा या एनर्जी बार जैसे ऑप्शन दिखने में सेहतमंद लगते हैं, पर इनमें शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल इंग्रीडिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम सोच-समझकर और संतुलित मात्रा में ही इनका सेवन करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    ये हेल्दी फूड्स कर सकते हैं नुकसान! (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम में से कई लोग हेल्दी रहने के लिए कुछ खास फूड्स को डाइट में शामिल करते हैं, जिन्हें आमतौर पर सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार जो चीजें हेल्दी दिखाई देती हैं, वो वास्तव में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मार्केटिंग ट्रेंड्स, लो फैट टैग और ऑर्गेनिक लेबल के चक्कर में हम बिना सोचे-समझे ऐसे फूड्स का सेवन करने लगते हैं, जिनमें छिपे तत्व धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे हेल्दी समझे जाने वाले फूड्स के बारे में, जो अगर सही मात्रा में न खाए जाएं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं

    फ्लेवर्ड योगर्ट

    सादा दही फायदेमंद होता है, लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट में शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर की मात्रा अधिक होती है। यह वजन बढ़ाने और ब्लड शुगर बढ़ाने का कारण बन सकता है।

    एनर्जी बार्स

    एनर्जी बार्स को हेल्दी स्नैक माना जाता है, पर इनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, शुगर और प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं, जो शरीर में अनावश्यक कैलोरी बढ़ाते हैं।

    डाइट सोडा

    डाइट सोडा को शुगर फ्री समझकर पीना नुकसानदायक हो सकता है। इसमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर मेटाबोलिज्म को धीमा कर सकते हैं और भूख बढ़ा सकते हैं।

    पैकेज्ड फ्रूट जूस

    नेचुरल दिखने वाले ये जूस अक्सर फाइबर से रहित होते हैं और इनमें छिपी हुई शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ता है।

    ग्रेनोला

    घरेलू ग्रेनोला फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बाजार में मिलने वाले रेडीमेड ग्रेनोला में बहुत ज्यादा शुगर, तेल और कैलेरी हो सकती है जो हेल्थ को बिगाड़ती है।

    सोया प्रॉडक्ट्स

    सोया से बने फूड्स जैसे टोफू और सोया मिल्क सीमित मात्रा में ठीक हैं, लेकिन अधिक सेवन से हार्मोनल असंतुलन और थायरॉयड की समस्याएं हो सकती हैं।

    स्पोर्ट्स और एनर्जी ड्रिंक्स

    ये ड्रिंक्स एथलीट्स के लिए होती हैं, आम व्यक्ति के लिए नहीं। इनमें मौजूद शुगर और कैफीन शरीर में निर्जलीकरण और वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं।

    लो-फैट प्रॉडक्ट्स

    कम फैट वाले फूड्स में अक्सर टेस्ट बढ़ाने के लिए शुगर और एडिटिव्स डाले जाते हैं, जो उन्हें अनहेल्दी बना देते हैं।

    हेल्दी फूड्स का चुनाव करते समय लेबल, सामग्री और मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। सही जानकारी से ही हम सेहत को सच में बेहतर बना सकते हैं।