दौड़ लगाने के 8 फायदे नहीं जानते होंगे आप, जानें कैसे दिल-ओ-दिमाग को रखता है दुरुस्त

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी रहने के लिए सिर्फ अच्छी डाइट ही नहीं, बल्कि फिजिकली एक्टिव रहना भी जरूरी है। इसलिए एक्सपर्ट्स भी हमेशा से ही लोगों को एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। हालांकि, इन दिनों हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि वर्कआउट करने या जिम जाने तक का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में रनिंग एक बढ़िया तरीका है, कम समय में खुद को एक्टिव रखने का।

दौड़ने से हमारी सेहत को कई सारे फायदे मिलते हैं। यह न सिर्फ आपके शरीर, बल्कि दिमाग को भी फायदा पहुंचाता है। रनिंग करने से आपको लंबे समय तक कई सारे मिलते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको इन्हीं फायदों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं रनिंग के कुछ बेमिसाल फायदों के बारे में-

वेट कंट्रोल करने में मददगार अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो रनिंग आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। दरअसल, दौड़ते ने हमारे शरीर की कैलोरी तेजी से बर्न होती है, जिससे वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

हड्डियां बनेंगी मजबूत दौड़ने से हड्डियों को भी फायदा मिलता है। दौड़ लगाते समय पैरों पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हड्डियों और ज्यादा मजबूत होती है। साथ ही रनिंग करने से बढ़ती उम्र में भी बोन डेंसिटी बनाए रखने में मदद मिलती है।

तेज होती है याद्दाश्त सिर्फ सेहत ही नहीं, रनिंग आपको दिमाग के लिए भी फायदेमंद होती है। दौड़ने से आपका दिमाग होता है, जिससे मेमोरी, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी सुधार होता है। बूस्ट होता है स्टैमिना रनिंग सबसे अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज मानी जाती है। रोजाना दौड़ने से हार्ट हेल्थ, फेफड़ों की सेहत और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने मे मदद मिलती है। साथ ही इससे स्टैमिना भी बेहतर होता है। बीमारियों का खतरा कम नियमित रूप से रनिंग करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। एक स्टडी के मुताबिक रनिंग करने से किसी भी कारण होने वाली जल्दी मौत का खतरा 27% तक कम हो सकता है।