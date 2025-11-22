क्या हर किसी के लिए सेफ है 'टेस्टोस्टेरोन थेरेपी'? डॉक्टर ने बताए इसके फायदे और नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको हर समय थकान महसूस होती है या आपकी सेक्स ड्राइव और मांसपेशियों की ताकत घट रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। बता दें, पुरुष अक्सर इन बदलावों को उम्र का सामान्य संकेत मान लेते हैं।

लेकिन आज, 'खोई हुई जवानी को वापस पाने का जादुई रास्ता' बनकर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी (Testosterone Therapy) सामने आई है। जी हां, यह उन पुरुषों के लिए राहत का जरिया बन सकती सकती है, जिनमें हार्मोन का स्तर वास्तव में बहुत कम है। यह थेरेपी एनर्जी, मूड और सेक्शुअल हेल्थ को नई रफ्तार दे सकती है।

हालांकि, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसलिए, इस ट्रीटमेंट के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आइए, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सुरनजीत चटर्जी से इसके फायदे और नुकसानों को बिना किसी कन्फ्यूजन के समझते हैं।

टेस्टोस्टेरोन थेरेपी क्यों ली जाती है? टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, जो एनर्जी, सेक्शुअल हेल्थ, मांसपेशियों की ताकत और मानसिक संतुलन जैसे कई पहलुओं को प्रभावित करता है। जब इसका लेवल कम हो जाता है, तो शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी एक ऑप्शन हो सकता है।

टेस्टोस्टेरोन थेरेपी के फायदे थकान में कमी और एनर्जी में बढ़ोतरी हार्मोन की कमी से अक्सर लगातार थकान, सुस्ती और एनर्जी की कमी महसूस होती है। थेरेपी से एनर्जी लेवल बेहतर होता है और दिनभर सक्रियता बढ़ती है। बेहतर सेक्शुअल हेल्थ टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की सेक्स ड्राइव, उत्तेजना और संपूर्ण यौन संतुष्टि में अहम भूमिका निभाता है। इस ट्रीटमेंट से कामेच्छा में सुधार होता है और कई पुरुष पहले की तुलना में बेहतर यौन अनुभव महसूस करते हैं। मूड और मेंटल हेल्थ में सुधार कम टेस्टोस्टेरोन अक्सर चिड़चिड़ापन, उदासी या मानसिक धुंधलेपन का कारण बनता है। थेरेपी से मूड स्थिर होता है, ध्यान बेहतर होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती यह हार्मोन शरीर में मांसपेशियों को मजबूत बनाने और बोन डेंसिटी बनाए रखने में मदद करता है। रेगुलर ट्रीटमेंट से शरीर में मांसपेशियों की परिभाषा बेहतर होती है और उम्र बढ़ने पर हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है।