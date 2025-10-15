स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल कहीं दे न दे 'टेक नेक' की समस्या? फौरन हो जाएं अलर्ट
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर लंबे समय तक रहने से ‘टेक नेक’ की समस्या हो जाती है। इसकी वजह से सिरदर्द, गर्दन और कंधों में दर्द रहने लगता है। चिन टक, हैंड टू ईयर स्ट्रेच जैसी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव काफी हद तक टेक नेक से राहत दिला सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घंटों लैपटॉप पर काम करते हुए या फोन देखते हुए बिताते हैं तो आप भी ‘टेक नेक’ की समस्या से जरूर दो-चार हुए होंगे। गर्दन को नीचे झुकाकर रखने से या लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिेक डिवाइस पर काम करने से उसमें सूजन, अकड़न और कई बार इंजुरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हम इस आर्टिकल में जानेंगे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ये होते हैं लक्षण
- सिरदर्द
- पीठ में अकड़न होना
- जबड़ों में दर्द
- हाथों में झुनझुनी या सुन्नपन
- हाथों में कमजोरी लगना
इस तरह बचे रहें टेक नेक से
- डिवाइस से हो सही दूरी- एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ डिवाइस पर लंबे समय तक काम करना ही इस समस्या का कारण नहीं, बल्कि गलत पोश्चर भी है। इसलिए काम करते समय फोन को सही लेवल पर रखें और अपने डिवाइस को कभी भी गर्दन झुकाकर इस्तेमाल ना करें।
- ब्रेक लेते रहें- कम से कम एक घंटे के अंतराल पर जरूर ब्रेक लें और थोड़ी देर वॉक कर लें। थोड़े बहुत स्ट्रेचेस करने से भी सख्त हो गई मसल्स को ढीला करने में आसानी होगी और गर्दन या पीठ की अकड़न कम होगी।
- स्क्रीन कम फन ज्यादा- आपको अपने काम के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल करना ही होता है लेकिन काम के बाद के समय में कम से कम स्क्रीन देखें। अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल किसी फिजिकल या फन एक्टिविटी में करें।
ये एक्सरसाइज हो सकती हैं कारगर
- चिन टक: इसे आप खड़े होकर या अपनी जगह पर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं। अपने सिर को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएं जैसे आप डबल चिन बना रहे हों और अपने सिर को लगातार आगे की तरफ धक्का देते रहें। इस दौरान अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाना नहीं है। पांच सेकंड के लिए इसी अवस्था में रहें और फिर रिपीट करें।
- हैंड टू ईयर स्ट्रेच: अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने सिर के किनारे की तरफ रखें। अपने हाथ पर दबाव देते हुए अपने सिर को दाएं कंधे की तरफ झुकाने की कोशिश करें। पांच सेकंड के लिए इसी पोज में रहें और फिर से दोहराएं।
- कोबरा पोज: अपने पेट के बल फर्श पर लेट जाएं। आपका सिर नीचे की तरफ होना चाहिए। अपने दोनों हाथों के कम से कम सपोर्ट से अपने सिर और छाती के ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं। 15 से 30 सेकंड के लिए ऐसे ही रहें। इससे आपकी बैक और गर्दन उल्टी पॉजिशन की तरफ स्ट्रेच होगी, जोकि टेक नेक का कारण बनती है। ऐसा करने से आपको उस असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी।
यह भी पढ़ें- ज्यादा स्क्रीन टाइम पहुंचा रहा है बच्चों की आंखों को नुकसान, डॉक्टर से जानें कैसे रखें उनका ख्याल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।