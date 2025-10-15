स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल कहीं दे न दे 'टेक नेक' की समस्या? फौरन हो जाएं अलर्ट

चिन टक: इसे आप खड़े होकर या अपनी जगह पर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं। अपने सिर को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएं जैसे आप डबल चिन बना रहे हों और अपने सिर को लगातार आगे की तरफ धक्का देते रहें। इस दौरान अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाना नहीं है। पांच सेकंड के लिए इसी अवस्था में रहें और फिर रिपीट करें।

हैंड टू ईयर स्ट्रेच : अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने सिर के किनारे की तरफ रखें। अपने हाथ पर दबाव देते हुए अपने सिर को दाएं कंधे की तरफ झुकाने की कोशिश करें। पांच सेकंड के लिए इसी पोज में रहें और फिर से दोहराएं।