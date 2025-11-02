सिरदर्द हो या सुस्ती, चाय को मानते हैं हर प्रॉब्लम का हल? तो जान लें कैसे सेहत को पहुंच रहा नुकसान
चाय भारत में एक लोकप्रिय पेय है, लेकिन डॉ. दीपक भंगाले के अनुसार, यह फैटी लिवर का कारण बन सकती है। दूध, चीनी और कैफीन से भरी चाय पाचन और लिवर के लिए हानिकारक होती है, जिससे गैस, एसिडिटी, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए चाय पीते समय कुछ बातों ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चाय भारत में पसंद ही जाने वाली एक लोकप्रिय ड्रिंक है। सुबह हो या शाम, लोग कभी इसके लिए मना नहीं करते। सुबह नींद से जागना हो या ऑफिस में आ रही नींद को भगाना हो, चाय हर मौके के लिए लोगों की साथी बन जाती है। आमतौर पर लोग शरीर में एनर्जी भरने, मूड रिफ्रेश करने के लिए और स्ट्रेस दूर करने के लिए काम पीते हैं।
हालांकि, चाय आपकी सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर अगर इसे ज्यादा मात्रा पिया जाए, तो इससे कई समस्याएं होती है। इसी बीच हाल ही में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट डॉ. दीपक भंगाले ने बताया कि चाय फैटी लिवर का कारण भी बन सकती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में जानेंगे कैसे चाय आपके लिवर को पहुंचा सकती है नुकसान-
चाय के नुकसान
चाय भले ही शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देती है, लेकिन यह भी सच है कि दूध-चीनी और कैफीन से भरी चाय की ज्यादा मात्रा पाचन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। साथ ही यह आपके लिवर के लिए भी हानिकारक होती है। लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में इसे पीने से गैस, एसिडिटी, पेट खराब, मोटापा, डायबिटीज और यहां तक कि फैटी लिवर जैसी बीमारियां भी हो सकती है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
डॉ. दीपक भंगाले के मुताबिक रेगुलर चाय पीने के कई सारे नुकसान है। सिरदर्द हो या आलस आ रहा हो, बात-बात पर चाय पीने की वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि चाय में टैनिन होते हैं, जो कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स हैं, जो पेट में जलन का कराण बन सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा पत्ती वाली कड़क चाय पीने से या खाली पेट इसे पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है और सीने में जलन हो सकती है।
चाय के साथ इन चीजों का खाना हानिकारक
डॉक्टर ने यह भी बताया कि चाय के साथ कुछ ऐसे फूड्स हैं, जिन्हें खाने से परहेज करना चाहिए। आमतौर पर चाय के साथ मसालेदार स्नैक्स, तली हुए फूड्स जैसे पकौड़े और बिस्किट्स आदि खाने से बचना चाहिए। यह फूड्स भले ही चाय के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें चाय के साथ खाने से पेट में जलन बढ़ सकती है और एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे पाचन पर बुरा असर पड़ता है।
क्या है चाय पीने का सही तरीका?
ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इन नुकसानों से बचने के लिए चाय छोड़ना एकमात्र उपाय है। इसका जवाब भी डॉक्टर ने अपनी वीडियो में शेयर किया है। उन्होंने बताया कि चाय को सही तरीके से पिया जाए, इन नुकसानों से बचा जा सकता है। चाय पीते समय इन बातों का ध्यान रखें-
- चाय को लाइट और हेल्दी नाश्ते के साथ पिएं। इससे एसिड को बनने से रोकने मे मदद मिलती है।
- बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीने की बजाय लाइट चाय पिएं। इससे पाचन से जुड़ी दिक्कत नहीं होगी।
- पाचन अच्छा करने के लिए हर्बल या अदरक वाली चाय पिएं।
- बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय पीने से बचें, क्योंकि इससे पेट के गुड बैक्टीरिया को नुकसान हो सकता है।
