जागरण संवाददाता, पटना। सिरदर्द को अक्सर थकान, तनाव या नींद की कमी का दुष्प्रभाव मानकर अधिसंख्य लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन कई बार यह गंभीर रोगों का संकेत भी हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार सिरदर्द का कारण केवल माइग्रेन या टेंशन नहीं बल्कि ब्रेन ट्यूमर, एन्युरिज़्म ब्लीड (नस फटना), साइनस इंफेक्शन, सर्वाइकल स्पांडलाेसिस या अनियमित ब्लड प्रेशर हो सकता है। लगातार या असामान्य सिरदर्द को अनदेखा करने से दिमाग पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। अगर अचानक बहुत तेज दर्द हो, उल्टी, धुंधला दिखे या बोलने में दिक्कत हो तो यह आपात स्थिति हो सकती है। ये बातें रविवार को दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो जागरण में पीएमसीएच के न्यूरो मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर व एम्स पटना में संस्थापक विभागाध्यक्ष डा. गुंजन कुमार ने कहीं। उन्होंने पाठकों को परामर्श दिया कि बार-बार या असामान्य सिरदर्द में खुद दवा लेने के बजाय न्यूरोलाजिस्ट से परामर्श लें ताकि वे जरूरी जांच कर सिरदर्द के प्रकार, समय व कारण को पहचानन उनका निवारण कर सकें। हर सिरदर्द दवा से नहीं बल्कि निदान से ठीक होता है।

लंबे समय से बार-बार सिरदर्द, कान-गले से आवाज आती है। डा. गुंजन कहते हैं, माह में दो से तीन बार सिर दर्द, दवा लेने से आराम है तो समय पर नाश्ता करें, कम से कम सात-आठ घंटे की नींद लें, आराम होगा। सिरदर्द शुरू होने का संकेत मिलते ही दवा लेने पर पूरा आराम होता है। तेज सिरदर्द या उल्टी की स्थिति आने पर दवा लेने से आराम नहीं होता। वे यह भी कहते हैं क‍ि हर सिरदर्द माइग्रेन ही हो यह ज़रूरी नहीं है। माइग्रेन में सामान्यत: सिर के एक हिस्से में तेज़ दर्द होता है, रोशनी व आवाज़ से तकलीफ़ बढ़ती है और कभी-कभी उल्टी होती या महसूस होती है। सिर्फ भारीपन या हल्का चक्कर है तो यह ब्लड प्रेशर, तनाव या सर्वाइकल स्पान्डिलोसिस के कारण हो सकता है। पीएमसीएच आकर मिलें, बीपी, शुगर व कुछ अन्य जांच के बाद ही दवा देना उचित होगा।