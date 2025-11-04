Language
    न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया फ्री में हेल्दी रहने का शानदार तरीका, रोज 20 मिनट की धूप कर सकती है कई कमाल

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:15 PM (IST)

    सेहतमंद रहने के लिए डाइट और एक्सरसाइज जरूरी है। न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर कुमार ने बताया कि धूप भी सेहत के लिए फायदेमंद है। यह विटामिन-डी का लेवल बढ़ाने के साथ हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है, मूड को अच्छा करता है, नींद में सुधार लाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार है।

    मुफ्त में पाएं स्वस्थ जीवन: न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया धूप का कमाल (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सेहतमंद रहने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली डाइट और दूसरी एक्सरसाइज। बात जब भी अच्छी सेहत की आती है, तो लोग पहले सबसे डाइट पर भी ध्यान देते हैं। इसके लिए लोग या तो खानपान बेहतर करते हैं या सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं डेली डोज ऑफ सनसाइन यानी धूप भी आपको हेल्दी बनाने में अहम योगदान दे सकती है।

    जी हां, सूरज के मिलने वाले फायदों के बारे में खुद न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। अपने इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि सूरज की रोशनी न सिर्फ आपके शरीर में विटामिन-डी का लेवल बढ़ाती है, बल्कि और भी कई सारे फायदे देती हैं। रोजाना सिर्फ 20-30 मिनट बाहर (सुबह या देर दोपहर) बिताने से आपके शरीर को नेचुरली बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में- 

    हार्ट हेल्थ बेहतर बनाए

    डॉक्टर बताते हैं कि थोड़ा-सा यूवी एक्सपोजर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और हार्ट डिजीज के जोखिम को कम कर सकता है। इस तरह सूरज की रोशनी हार्ट हेल्थ बेहतर में मदद करती है।

    मूड को बेहतर बनाता है

    सूरज की रोशनी न सिर्फ फिजिकल, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी फायदा पहुंचाती है। दरअसल, सूरज की रोशनी सेरोटोनिन को एक्टिव करती है, जिससे एनर्जी और इमोशनल वेल-बीइंग में सुधार होता है।

    नींद में सुधार करता है

    हेल्दी रहने के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है और सूरज की रोशनी इसमें आपकी मदद कर सकती है। सुबह की धूप आपकी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है, जिससे गहरी और अच्छी नींद आती है।

    हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए

    सूरज की रोशनी में रहने से शरीर को विटामिन-डी मिलता है। शरीर में विटामिन-डी के होने से सूरज की रोशनी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है और मांसपेशियों की बेहतर फंंक्शनिंग में मदद मिलती है।

    इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार

    रोजाना सूरज की रोशनी लेने से आपकी इम्युनिटी भी मजबूत होती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होने से कई तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव होता है। 

    उम्र में भी बढ़ सकती है

    जी हां, अगर आप लंबे समय तक एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा धूप में समय बिताए। धूप में रहने वाले लोग आमतौर पर हेल्दी और लंबी उम्र जीते हैं।

    इन बातों का रखें ध्यान 

    • दोपहर की कड़ी धूप से बचें।
    • अपनी आंखों और स्किन की सुरक्षा करें।

