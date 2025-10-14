विटामिन-डी की कमी दूर करने के लिए सिर्फ धूप लेना नहीं है काफी, इन 4 बातों का भी रखना होगा ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी एक ऐसा विटामिन है, जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है। यह हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मूड अच्छा बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी में आजकल विटामिन-डी की कमी (Vitamin-D Deficiency) देखने को मिलती है।

विटामिन-डी कम होने के कारण हड्डियों में दर्द, बार-बार बीमार पड़ना, बाल झड़ना और मांसपेशियों में दर्द जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए विटामिन-डी की कमी से बचना जरूरी है। हालांकि, विटामिन-डी की कमी पूरी करने के लिए सिर्फ धूप लेना काफी नहीं है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि हमारा शरीर उसे ठीक से अब्जॉर्ब करे। आइए जानते हैं विटामिन-डी का अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए किन बातों (Tips to Boost Vitamin-D Absorption) का ध्यान रखना चाहिए।

सही तरीके और सही समय पर लें धूप धूप विटामिन-डी का सबसे बड़ा और नेचुरल सोर्स है, लेकिन धूप लेने का तरीका और समय बेहद मायने रखता है। सही समय- सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच की धूप सबसे असरदार मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान सूरज की किरणों में UVB रेडिएशन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यही रेडिएशन हमारी त्वचा में विटामिन-डी सिंथेसिस का काम करता है।

सही अवधि- रोजाना लगभग 15-20 मिनट की सीधी धूप काफी है। जरूरी नहीं कि पूरे शरीर को धूप दिखाएं, हाथ-पैर और चेहरा खुला होना भी काफी है।

ध्यान रखें- त्वचा का रंग गहरा होने पर विटामिन-डी बनने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, ऐसे में थोड़ा ज्यादा समय धूप में बिताने की जरूरत हो सकती है। वहीं, सनस्क्रीन लगाने से पहले कुछ देर बिना सनस्क्रीन के धूप लेना फायदेमंद रहता है। डाइट में शामिल करें हेल्दी फैट्स विटामिन-डी एक फैट-सॉल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब है कि यह शरीर में फैट की मौजूदगी में ही ठीक से घुलता और अब्जॉर्ब होता है। इसलिए, सिर्फ विटामिन-डी से भरपूर डाइट लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे हेल्दी फैट्स के साथ लेना जरूरी है।