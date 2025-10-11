Alia Bhatt की फेवरेट डिश है 'दही चावल', डॉक्टर भी मानते हैं इसे सेहत का खजाना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा खाना जो स्वाद में लाजवाब हो, वो आपकी सेहत के लिए भी जादुई काम कर सकता है? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही देसी डिश की, जिसे अभिनेत्री आलिया भट्ट भी दिल से पसंद करती हैं और इसके फायदे गिनाने से कभी पीछे नहीं हटती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी सबसे पसंदीदा और कम्फर्टिंग डिश कौन-सी है, तो शायद बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन जब यही सवाल एक्ट्रेस आलिया भट्ट से पूछा गया, तो उनका जवाब था- 'दही चावल'।

जी हां, अगर आप भी अक्सर एसिडिटी, पेट फूलना या सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो आलिया की यह फेवरेट डिश आपके लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है (Curd Rice Benefits)। आइए, फोर्टिस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स से जानते हैं इसके बारे में।

View this post on Instagram A post shared by Dr. Shubham Vatsya (@dr.shubhamvatsya) पाचन तंत्र को आराम दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया और चावल में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च मिलकर हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। यह पेट की सूजन को कम करते हैं और एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। हेल्दी गट का राज दही चावल खाने से हमारे गट में 'ब्यूटिरेट' जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बढ़ते हैं। ये एसिड्स सूजन को कम करने और हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं।

पोषण का पावरहाउस दही चावल कैल्शियम और प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। ये दोनों ही तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिमाग के कामकाज और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। शरीर को ठंडक और सुकून दही चावल स्वाभाविक रूप से शरीर को ठंडक और शांति देता है। खासकर जब आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करते हैं, तब यह पेट को ठीक करने और संतुलन बनाए रखने के लिए एक बेस्ट मील है। इसे आप सुबह के नाश्ते या हल्के डिनर के रूप में भी ले सकते हैं।