Alia Bhatt की फेवरेट डिश है 'दही चावल', डॉक्टर भी मानते हैं इसे सेहत का खजाना
जब भी हम बॉलीवुड सितारों के खाने की बात करते हैं, तो अक्सर कुछ लोग फैंसी और विदेशी डिशेज के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट की पसंदीदा डिश एक बहुत ही साधारण और पारंपरिक भारतीय खाना है? जी हां, उनकी सबसे पसंदीदा डिश है दही-चावल। आइए, फोर्टिस के डॉक्टर से जानते हैं इसके कमाल के फायदे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा खाना जो स्वाद में लाजवाब हो, वो आपकी सेहत के लिए भी जादुई काम कर सकता है? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही देसी डिश की, जिसे अभिनेत्री आलिया भट्ट भी दिल से पसंद करती हैं और इसके फायदे गिनाने से कभी पीछे नहीं हटती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी सबसे पसंदीदा और कम्फर्टिंग डिश कौन-सी है, तो शायद बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन जब यही सवाल एक्ट्रेस आलिया भट्ट से पूछा गया, तो उनका जवाब था- 'दही चावल'।
जी हां, अगर आप भी अक्सर एसिडिटी, पेट फूलना या सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो आलिया की यह फेवरेट डिश आपके लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है (Curd Rice Benefits)। आइए, फोर्टिस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स से जानते हैं इसके बारे में।
पाचन तंत्र को आराम
दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया और चावल में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च मिलकर हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। यह पेट की सूजन को कम करते हैं और एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं।
हेल्दी गट का राज
दही चावल खाने से हमारे गट में 'ब्यूटिरेट' जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बढ़ते हैं। ये एसिड्स सूजन को कम करने और हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं।
पोषण का पावरहाउस
दही चावल कैल्शियम और प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। ये दोनों ही तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिमाग के कामकाज और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं।
शरीर को ठंडक और सुकून
दही चावल स्वाभाविक रूप से शरीर को ठंडक और शांति देता है। खासकर जब आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करते हैं, तब यह पेट को ठीक करने और संतुलन बनाए रखने के लिए एक बेस्ट मील है। इसे आप सुबह के नाश्ते या हल्के डिनर के रूप में भी ले सकते हैं।
कैसे बनाएं दही-चावल?
सामग्री:
- पका हुआ चावल (ठंडा) - 1 कप
- गाढ़ा दही - 1/2 कप
- नमक - स्वादानुसार
- पानी या दूध (जरूरत के अनुसार)
तड़का लगाने के लिए:
- तेल या घी - 1 चम्मच
- राई (सरसों के दाने) - 1/2 चम्मच
- उड़द दाल - 1/2 चम्मच (ऑप्शनल)
- चना दाल - 1/2 चम्मच (ऑप्शनल)
- कढ़ी पत्ता - 5-6
- सूखी लाल मिर्च - 1-2
- हींग - एक चुटकी
- बारीक कटा हुआ अदरक या हरी मिर्च (ऑप्शनल)
- अनार के दाने या धनिया पत्ती (सजावट के लिए)
दही-चावल बनाने का तरीका
- एक बड़े कटोरे में पके हुए और ठंडे चावल लें।
- इसमें दही और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लगे, तो थोड़ा पानी या दूध मिलाकर सही कंसिसटेंसी बना लें।
- अब एक छोटे पैन में तेल या घी गरम करें।
- गरम तेल में राई डालें। जब राई चटकने लगे, तो उड़द दाल और चना दाल (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) डालें और सुनहरा होने तक भूनें।
- अब कढ़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हींग और अदरक/हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड के लिए भूनें।
- इस तड़के को तुरंत दही-चावल के मिश्रण के ऊपर डालें और अच्छी तरह मिला लें।
- आप इसे अनार के दानों या ताजी धनिया पत्ती से सजाकर परोस सकते हैं।
