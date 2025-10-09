रोज दो केले खाने से शरीर को मिलेंगे 6 कमाल के फायदे, बीमारियां भी रहेंगी कोसों दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अगर आप रोजाना सिर्फ दो केला खाना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत में क्या बदलाव हो सकते हैं? दरअसल, केला कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसलिए अगर रोजाना आप दो केले खाना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेहत में कई पॉजिटिव बदलाव (Benefits of Banana) देखने को मिल सकते हैं। आइए जानें इस बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनर्जी का बेहतरीन सोर्स केला नेचुरल शुगर और फाइबर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह तुरंत एनर्जी देता है और इसे धीरे-धीरे रिलीज करता है, जिससे शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है। इसीलिए एथलीट और जिम जाने वाले लोग अक्सर वर्कआउट से पहले और बाद में केला खाते हैं।

दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद केला पोटैशियम से भरपूर होता है, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है। पोटैशियम शरीर में सोडियम के असर को बैलेंस करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। रोजाना दो केले खाने से शरीर को भरपूर मात्रा में पोटैशियम मिलता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है।