रोज दो केले खाने से शरीर को मिलेंगे 6 कमाल के फायदे, बीमारियां भी रहेंगी कोसों दूर
केला एक ऐसा फल है, जिसमें कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें अगर आप रोजाना दो केले खाना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अगर आप रोजाना सिर्फ दो केला खाना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत में क्या बदलाव हो सकते हैं? दरअसल, केला कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसलिए अगर रोजाना आप दो केले खाना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेहत में कई पॉजिटिव बदलाव (Benefits of Banana) देखने को मिल सकते हैं। आइए जानें इस बारे में।
एनर्जी का बेहतरीन सोर्स
केला नेचुरल शुगर और फाइबर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह तुरंत एनर्जी देता है और इसे धीरे-धीरे रिलीज करता है, जिससे शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है। इसीलिए एथलीट और जिम जाने वाले लोग अक्सर वर्कआउट से पहले और बाद में केला खाते हैं।
पाचन तंत्र को मजबूत होगा
केला डाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें मौजूद डायटरी फाइबर खाने को पचाने में मदद करता है। इसमें प्रीबायोटिक्स भी होते हैं, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। यह कब्ज की समस्या को दूर रखने में बेहद असरदार है।
दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद
केला पोटैशियम से भरपूर होता है, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है। पोटैशियम शरीर में सोडियम के असर को बैलेंस करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। रोजाना दो केले खाने से शरीर को भरपूर मात्रा में पोटैशियम मिलता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है।
बेहतर मूड
आजकल तनाव एक आम समस्या बन गई है। केला इसमें भी आपकी मदद कर सकता है। इसमें ट्रिप्टोफैन होता है, जो शरीर में "फील-गुड" हार्मोन सेरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। सेरोटोनिन मूड को बेहतर बनाने, तनाव कम करने और अच्छी नींद लाने में मददगार होता है।
खून की कमी से बचाव
एनीमिया यानी खून की कमी, शरीर में आयरन की कमी से होती है। केले में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। साथ ही, इसमें मौजूद विटामिन-बी6 शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है।
वजन कम करने में मददगार
केले में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है। इसलिए इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग और ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है।
