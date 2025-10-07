रोज सुबह खाली पेट अनार का जूस पीने से दूर होगी खून की कमी, मिलेंगे और भी 5 कमाल के फायदे
लाल-लाल रसीले दानों से भरा अनार खाने में जितना स्वादिष्ट होता है सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद (Pomegranate Juice Benefits) होता है। जी हां अनार में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इसलिए अगर आप रोज सुबह खाली पेट अनार का जूस पीना शुरू कर दें तो आपकी सेहत में काफी सुधार हो सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अनार किसी सुपरफूड से कम नहीं है और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। लाल-लाल रसीले दानों से भरा ये फल एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स का खजाना है। इसलिए यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Pomegranate Benefits) होता है।
लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप रोज सुबह खाली पेट अनार का जूस पीना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत को कितना फायदा मिल सकता है? जी हां, अनार का जूस रोज सुबह खाली पेट पीने से शरीर में पोषक तत्व तेजी से अब्जॉर्ब होते हैं और सेहत में सुधार होता है (Benefits of Pomegranate Juice)। आइए जानें सुबह खाली पेट अनार का जूस पीने के फायदे।
खून की कमी दूर करता है
अनार आयरन का बेहतरीन सोर्स है, जो खून में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए सुबह खाली पेट अनार का जूस पीने से आयरन का अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, जो एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। यह शरीर में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे थकान और कमजोरी दूर होती है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है।
(Picture Courtesy: Freepik)
दिल को स्वस्थ रखता है
अनार का जूस दिल के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडाइजेशन को कम करता है, जिससे आर्टरीज में प्लाक जमने का खतरा कम होता है। इसलिए नियमित रूप से अनार का जूस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है. जो बदले में हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है।
पाचन तंत्र में सुधार
सुबह खाली पेट अनार का जूस पीने से आपका पाचन तंत्र दिनभर के लिए तैयार हो जाता है। यह प्राकृतिक रूप से फाइबर से भरपूर होता है, जो कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने और पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। यह आंतों के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है, जिससे पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है।
इम्युनिटी बढ़ती है
अनार विटामिन-सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसलिए खाली पेट इसे पीने से ये पोषक तत्व शरीर की इम्युनिटी को तेजी से बढ़ाते हैं। यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है, जिससे आप कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
स्किन पर ग्लो आता है
अनार के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद हैं। यह कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे त्वचा फ्लेक्सिबल और जवां बनी रहती है। रोजाना खाली पेट इसे पीने से त्वचा की रंगत सुधरती है और उसमें नेचुरल ग्लो आता है। यह मुंहासे और एजिंग के लक्षणों को भी कम करने में मदद करता है।
वजन घटाने में मदद
जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए अनार का जूस एक बेहतरीन विकल्प है। यह कम कैलोरी वाला और फाइबर से भरपूर ड्रिंक है, जिसे सुबह पीने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, जिससे शरीर को तेजी से फैट बर्न करने में सहायता मिलती है।
यह भी पढ़ें- शरीर में हो गई है खून की कमी, तो चुपचाप खाना शुरू कर दें 5 चीजें; तेजी से बढ़ेगा Hemoglobin का लेवल
यह भी पढ़ें- आयरन की कमी से महिलाओं में दिखते हैं ये लक्षण, इन फूड्स से दूर करें एनीमिया का खतरा
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।