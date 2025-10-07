4 फूड्स को डाइट में शामिल करने से हाई ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे
क्या आप भी High Blood Pressure की समस्या से परेशान हैं? बता दें यह एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत आम हो गई है लेकिन अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह हार्ट अटैक स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर परेशानियों का कारण बन सकती है। ऐसे में आइए जानें हमारी रसोई में मौजूद 4 फूड्स जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बेहद मददगार होते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दवाइयों के अलावा, कुछ खास खाने की चीजें भी इसे कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं?
जी हां, न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन का मानना है कि अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके आप इस समस्या को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 4 सुपरफूड्स (Foods to Control High Blood Pressure) के बारे में जिन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करने से आपका ब्लड प्रेशर काबू में रहेगा।
अलसी के बीज (Flax Seeds)
छोटे-से दिखने वाले अलसी के बीज सेहत का खजाना हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ये दोनों ही तत्व दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करता है और ब्लड वेसल्स को आराम देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है।
- कैसे खाएं: आप एक चम्मच भुनी हुई अलसी को सलाद, दही या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं। इसे पाउडर बनाकर गुनगुने पानी के साथ लेना भी बहुत फायदेमंद होता है।
डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate)
डार्क चॉकलेट खाना भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। डार्क चॉकलेट में फ्लेवनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं।
फ्लेवनॉल्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है।
- कैसे खाएं: दिन में 1-2 छोटे पीस (लगभग 56 ग्राम) डार्क चॉकलेट (कम से कम 70% कोको वाली) खाना पर्याप्त है।
आंवला (Amla)
आंवला विटामिन-सी का पावरहाउस है और आयुर्वेद में इसे कई बीमारियों का इलाज माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है।
आंवले में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट ब्लड वेसल्स की दीवारों को मजबूत बनाते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को भी बाहर निकालने में मदद करता है।
- कैसे खाएं: आप आंवले का जूस सुबह खाली पेट पी सकते हैं, या फिर कच्चा आंवला, आंवला पाउडर या इसकी कैंडी भी खा सकते हैं।
चुकंदर (Beetroot)
चुकंदर भी हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक शानदार ऑप्शन है। चुकंदर में नाइट्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे हमारा शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड धमनियों को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करने में मदद करता है।
- कैसे खाएं: चुकंदर को सलाद के रूप में खाएं या फिर इसका जूस पिएं। रोजाना एक गिलास चुकंदर का जूस पीने से कुछ ही घंटों में बीपी में कमी देखी जा सकती है।
Disclaimer: ये सभी उपाय ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मददगार हैं, लेकिन अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर सलाह लें।
