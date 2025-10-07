4 फूड्स को डाइट में शामिल करने से हाई ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे

क्या आप भी High Blood Pressure की समस्या से परेशान हैं? बता दें यह एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत आम हो गई है लेकिन अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह हार्ट अटैक स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर परेशानियों का कारण बन सकती है। ऐसे में आइए जानें हमारी रसोई में मौजूद 4 फूड्स जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बेहद मददगार होते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दवाइयों के अलावा, कुछ खास खाने की चीजें भी इसे कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन का मानना है कि अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके आप इस समस्या को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 4 सुपरफूड्स (Foods to Control High Blood Pressure) के बारे में जिन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करने से आपका ब्लड प्रेशर काबू में रहेगा।

अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करता है और ब्लड वेसल्स को आराम देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। कैसे खाएं: आप एक चम्मच भुनी हुई अलसी को सलाद, दही या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं। इसे पाउडर बनाकर गुनगुने पानी के साथ लेना भी बहुत फायदेमंद होता है। डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate) डार्क चॉकलेट खाना भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। डार्क चॉकलेट में फ्लेवनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं।

फ्लेवनॉल्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। कैसे खाएं: दिन में 1-2 छोटे पीस (लगभग 56 ग्राम) डार्क चॉकलेट (कम से कम 70% कोको वाली) खाना पर्याप्त है। आंवला (Amla) आंवला विटामिन-सी का पावरहाउस है और आयुर्वेद में इसे कई बीमारियों का इलाज माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है।