सिर्फ स्पाइसी फूड को न दें दोष, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा- एसिडिटी की सही वजह बताएंगे 6 जरूरी टेस्ट
हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सीने में जलन या एसिडिटी का कारण सिर्फ तीखा या मसालेदार खाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार असली वजह आपकी प्लेट में ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी लगता है कि एसिडिटी और सीने में जलन का एकमात्र दुश्मन 'मिर्च-मसालेदार खाना' है? हम अक्सर अपनी पसंद का खाना छोड़ देते हैं, फिर भी जलन कम होने का नाम नहीं लेती। आखिर ऐसा क्यों होता है?
सच्चाई यह है कि असली 'मुजरिम' हमेशा आपकी थाली में नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर छिपा होता है। कभी-कभी सादा खाना भी आपको परेशान कर सकता है क्योंकि समस्या खाने में नहीं, बल्कि आपके सिस्टम में है।
न्यूट्रिशनिस्ट आशिमा अचंतानी ने उन 6 छिपे हुए कारणों (Hidden Reasons for Acidity) का खुलासा किया गया है जो चुपके से एसिडिटी पैदा करते हैं और जिनके बारे में शायद आपको अब तक पता भी नहीं होगा।
आयरन की कमी
कई बार एसिडिटी का संबंध आयरन की कमी से होता है। जब पेट में एसिड कम बनता है, तो शरीर ठीक से आयरन को सोख नहीं पाता (Low Iron Absorption)। यह असंतुलन आपकी समस्या की एक बड़ी वजह हो सकता है।
हाई होमोसिस्टीन
अगर आपके शरीर में Vitamin-B12 और फोलेट का संतुलन बिगड़ जाए, तो 'होमोसिस्टीन' का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण पेट की परत कमजोर हो जाती है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।
इंसुलिन रेजिस्टेंस
क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि खाना पेट में फंसा हुआ है और पच नहीं रहा? यह 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' का संकेत हो सकता है, जो एसिडिटी का एक बड़ा और छिपा हुआ कारण है।
मैग्नीशियम की कमी
हमारे पेट में एक वाल्व होता है जो एसिड को ऊपर आने से रोकता है। मैग्नीशियम की कमी से यह वाल्व ढीला पड़ जाता है, जिससे पेट का एसिड भोजन नली में वापस आने लगता है और जलन होती है।
स्ट्रेस और कोर्टिसोल
तनाव सिर्फ दिमाग को ही नहीं, पेट को भी खराब करता है। ज्यादा स्ट्रेस और बढ़ा हुआ कोर्टिसोल हार्मोन पेट में एसिड के उत्पादन को बिगाड़ देते हैं, जिससे आप परेशान रहते हैं।
एच. पाइलोरी संक्रमण
यह एक खास तरह का बैक्टीरिया है जो पेट में एसिडिटी और अल्सर को ट्रिगर करता है। यह संक्रमण कई बार बार-बार होने वाली एसिडिटी की मुख्य जड़ होता है।
इसलिए, सिर्फ लक्षणों को दबाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए असली कारणों को पहचानें और उनका इलाज करें।
