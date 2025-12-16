सिर्फ स्पाइसी फूड को न दें दोष, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा- एसिडिटी की सही वजह बताएंगे 6 जरूरी टेस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी लगता है कि एसिडिटी और सीने में जलन का एकमात्र दुश्मन 'मिर्च-मसालेदार खाना' है? हम अक्सर अपनी पसंद का खाना छोड़ देते हैं, फिर भी जलन कम होने का नाम नहीं लेती। आखिर ऐसा क्यों होता है?

सच्चाई यह है कि असली 'मुजरिम' हमेशा आपकी थाली में नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर छिपा होता है। कभी-कभी सादा खाना भी आपको परेशान कर सकता है क्योंकि समस्या खाने में नहीं, बल्कि आपके सिस्टम में है। न्यूट्रिशनिस्ट आशिमा अचंतानी ने उन 6 छिपे हुए कारणों (Hidden Reasons for Acidity) का खुलासा किया गया है जो चुपके से एसिडिटी पैदा करते हैं और जिनके बारे में शायद आपको अब तक पता भी नहीं होगा। View this post on Instagram A post shared by Ashima Achantani | Certified Nutritionist (@thehealthstory01) आयरन की कमी कई बार एसिडिटी का संबंध आयरन की कमी से होता है। जब पेट में एसिड कम बनता है, तो शरीर ठीक से आयरन को सोख नहीं पाता (Low Iron Absorption)। यह असंतुलन आपकी समस्या की एक बड़ी वजह हो सकता है। हाई होमोसिस्टीन अगर आपके शरीर में Vitamin-B12 और फोलेट का संतुलन बिगड़ जाए, तो 'होमोसिस्टीन' का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण पेट की परत कमजोर हो जाती है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।