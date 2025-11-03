सेहत के लिए वरदान है रातभर भीगी मूंगफली, रोज सुबह खाने से मिलेंगे 8 फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मूंगफली को गरीबों का काजू कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जब इसे रातभर भिंगोकर खाया जाए तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। रातभर भिगोई गई मूंगफली न सिर्फ डाइजेस्ट करने में आसान हो जाती है, बल्कि शरीर में पोषण का अवशोषण भी बेहतर तरीके से होता है।

भीगे हुए नट्स का सेवन शरीर में गर्मी पैदा होती है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आइए जानते हैं रातभर भिगोई गई मूंगफली खाने के अनेकों फायदों के बारे में-

पाचन को करता है बेहतर

भिगोई हुई मूंगफली में मौजूद फाइबर पेट की सफाई में मदद करता है और पाचन क्रिया को तेज करता है। इससे कब्ज, गैस और अपच की समस्याएं दूर रहती हैं।

वजन घटाने में सहायक

इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती। इससे कैलोरी इनटेक कम होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है।

दिल को रखे स्वस्थ

भीगी हुई मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं और दिल की बीमारियों से बचाव करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखते हैं।

मांसपेशियों के लिए फायदेमंद

इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में मदद करता है।एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन नैचुरल सप्लीमेंट है।

ब्लड शुगर को नियंत्रित करे

भींगी मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में सहायक होती है और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए लाभदायक मानी जाती है।

पुरुषों के लिए लाभकारी

इसमें जिंक और विटामिन ई पाया जाता है जो पुरुषों की प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को संतुलित करता है और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

स्किन और बालों के लिए वरदान

इसमें मौजूद विटामिन ई, बायोटिन और हेल्दी फैट्स स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाते हैं।यह स्किन में कसावट लाकर उम्र के प्रभाव को कम करता है।

इम्युनिटी करता है मजबूत

भीगी मूंगफली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स जैसे जिंक और मैग्नीशियम इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और शरीर को इंफेक्शंस से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं।

रातभर भिगोई गई मूंगफली एक सुपरफूड की तरह काम करती है। यह न सिर्फ आपके पूरे शरीर को बेहतर बनाती है बल्कि शरीर में एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करती है। यदि आप रोज सुबह इसे खाली पेट या नाश्ते में शामिल करते हैं तो आप खुद इसके पॉजिटिव इफेक्ट महसूस कर सकते हैं।