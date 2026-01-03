कॉल हो या म्यूजिक, ब्लूटूथ का ओवरडोज पहुंचा सकता है कान को नुकसान; जानें बचने के 4 स्मार्ट तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की लाइफस्टाइल में ब्लूटूथ ईयरफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। गाने सुनने से लेकर मूवी देखना, ऑफिस कॉल, ऑनलाइन क्लास या वर्कआउट हर काम के लिए ब्लूटूथ का यूज बड़ा ही कॉमन है। इससे आसपास के लोग डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यही सुविधा कानों के लिए हानिकारक भी हो सकती है।

खासतौर पर लंबे समय तक लगातार ब्लूटूथ का इस्तेमाल धीरे-धीरे कई समस्याओं को जन्म देता है। अगर आप भी देर तक कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर रखते हैं, तो आज हम आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट्स और इससे राहत पाने के आसान ट्रिक्स के बारे में बताएंगे।

कान में दर्द और भारीपन (Picture Credit - Canva) लगातार घंटों तक ब्लूटूथ लगाए रखने से कान के अंदर दबाव पड़ता है। इससे कान में दर्द, भारीपन और जलन महसूस हो सकती है। कई लोगों को ब्लूटूथ निकालने के बाद सिरदर्द, चक्कर या भारीपन महसूस हो सकता है। सुनने की क्षमता पर असर तेज आवाज में म्यूजिक या कॉल सुनना कान के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। लंबे समय तक ऐसा करने से ईयरड्रम पर असर पड़ता है, जिससे धीरे-धीरे सुनने की क्षमता कम हो सकती है।