30 की उम्र के बाद तेजी से घटने लगता है कोलेजन, आज ही डाइट में शामिल करें 8 चीजें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान, स्ट्रेस और गलत खानपान का असर सबसे पहले हमारी स्किन, बालों और जोड़ों पर दिखता है। चेहरे का ग्लो कम होना, झुर्रियां आना या घुटनों में दर्द, इन सबके पीछे एक बड़ी वजह है शरीर में कोलेजन की कमी। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हेल्दी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है।

ऐसे में सही लाइफस्टाइल और कुछ हेल्दी आदतों से कोलेजन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। अगर आप 30 की उम्र के बाद भी हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो अपनी डेली डाइट में इन 8 सुपरफूड्स को जरूर शामिल करें।

टमाटर में मौजूद लाइकोपीन सूरज की हानिकारक किरणों से स्किन को बचाता है। साथ ही, इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कोलेजन जल्दी टूटने नहीं देता और स्किन को लंबे समय तक यंग बनाए रखता है।

शरीर में कोलेजन बढ़ाने का सबसे बेहतरीन स्त्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां भी होती हैं। इसमें पालक, मेथी, सरसों और केल जैसी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो कोलेजन को टूटने से बचाती हैं और स्किन को अंदर से मजबूत बनाती हैं।

दालें और बीन्स

प्रोटीन कोलेजन का बेस होता है। मसूर, मूंग, चना और राजमा जैसे प्लांट-बेस्ड प्रोटीन शरीर को कोलेजन बनाने के लिए जरूरी अमीनो एसिड देते हैं।

लहसुन

लहसुन में सल्फर पाया जाता है, जो कोलेजन बनाने और उसे टूटने से बचाने में मदद करता है। रोज खाने में थोड़ा-सा लहसुन शामिल करना काफी असरदार हो सकता है।

आंवला

(Picture Credit - Canva)

आंवला विटामिन C का पावर हाउस है, और विटामिन C कोलेजन बनने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व माना जाता है। रोज सुबह आंवले का जूस या चटनी लेने से स्किन टाइट और ग्लोइंग रहती है।

सिट्रस फल

खट्टे फल सिर्फ इम्युनिटी ही नहीं बढ़ाते, बल्कि कोलेजन प्रोडक्शन को भी तेज करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स से स्किन को बचाते हैं, जिससे एजिंग स्लो होती है।

नट्स और सीड्स

(Picture Credit - Canva)

बादाम, अखरोट, काजू, अलसी और चिया सीड्स में जिंक और हेल्दी फैट्स होते हैं। जिंक कोलेजन सिंथेसिस में अहम भूमिका निभाता है, वहीं फैट्स स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं।

अंडे

अंडे प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का बेस्ट सोर्स है, जो कोलेजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। आप भी डेली डाइट में अंडे को शामिल करके शरीर में कई बदलाव देख सकते हैं।

यह भी पढ़ें - रोजाना खाएं बस एक प्लेट पपीता और बीमारियों की छुट्टी, जानें इसके 7 छिपे हुए फायदे

यह भी पढ़ें - अमरूद ही नहीं, इसकी पत्तियां भी हैं सेहत का खजाना; खाली पेट चबाने से शरीर में होंगे 7 बदलाव

Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।