    रोजाना खाएं बस एक प्लेट पपीता और बीमारियों की छुट्टी, जानें इसके 7 छिपे हुए फायदे

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:04 PM (IST)

    अक्सर हम पपीते को सिर्फ पेट की समस्याओं का इलाज मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फल सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद विटामिन- ...और पढ़ें

    Hero Image

    पपीता खाने के 7 हैरान कर देने वाले फायदे जानकर रह जाएंगे दंग (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पपीता सिर्फ अपने मीठे स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हैरान करने वाले फायदों के लिए भी जाना जाता है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और पपेन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को दिन भर काम करने के लिए एनर्जी देता है और हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। 

    पपीते को सेहत का खजाना माना जाता है। अगर ब्रेकफास्ट में पपीते को शामिल किया जाए, तो यह सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पपीता खाने के ऐसे 7 फायदे, जो आपको हैरान कर देंगे।

    पाचन के लिए अच्छा

    पपीते में पाया जाने वाला पपेन एंजाइम पाचन को मजबूत रखने में मदद करता है। अगर आप गैस, कब्ज, एसिडिटी या भारीपन जैसी पेट से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो पपीता नेचुरल हीलिंग की तरह काम करेगा। 

    दिल के लिए फायदेमंद

    पपीते में मौजूद फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं, जिससे हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है। ऐसे में आप भी डेली डाइट में पपीता को जरूर शामिल करें।

    वजन घटाने में असरदार

    papaya for lose weight

     

    अगर आप तेजी से वजन घटाना चाहते हैं, तो पपीते को डाइट में शामिल करें। यह कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होने की वजह से पेट लंबे समय तक भरा रखता है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और वेट लॉस जर्नी आसान हो जाती है।

    त्वचा को बनाएं ग्लोइंग और यंग

    अगर आप नेचुरल ग्लो चाहते हैं, तो रोज सुबह खाली पपीता जरूर खाएं। यह त्वचा से टॉक्सिन्स बाहर निकालकर झुर्रियों, दाग-धब्बों और मुंहासों को कम करने में मदद करता है। साथ ही, यह एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होता है।

    आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद

    आंखों से जुड़ी समस्या वाले लोगों के लिए पपीता किसी वरदान से कम नहीं है। यह विटामिन A और बीटा-कैरोटीन से भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स से बचाव करता है।

    इम्युनिटी बूस्टर फल

    papaya Strengthens immunity

    (Picture Credit - Canva)

    पपीता विटामिन C, A और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए यह फल बेहद फायदेमंद है।

    शरीर को रखें एनर्जेटिक

    अगर आप अक्सर थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, तो सुबह नाश्ते में पपीता जरूर खाएं। पपीता शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और शरीर को अंदर से साफ करके लिवर फंक्शन को सुधारने में मदद करता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।