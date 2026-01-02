स्किन को अंदर से निखारने का सही समय है Winters, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा- डाइट में शामिल करें 10 फूड्स
अक्सर हम सोचते हैं कि सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, लेकिन असलियत यह है कि त्वचा को अंदर से पोषण देने के लिए सर्दियां सबसे अच्छा समय हैं ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि साल भर दमकती त्वचा पाने का असली राज सर्दियों के खान-पान में छिपा है? अक्सर हम सर्दियों को रूखी और बेजान त्वचा का मौसम मानते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह मौसम आपकी त्वचा को सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर से पोषण देने का सबसे बेहतरीन समय है। अगर आप इन दिनों सही डाइट लेते हैं, तो आपकी त्वचा पूरे साल हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहेगी। आइए, जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के बताए ऐसे 10 फूड्स के बारे में।
(Image Source: AI-Generated)
शकरकंद
विटामिन A से भरपूर शकरकंद को उबालकर या भूनकर खाना चाहिए। इसे छिलके और किसी फैट सोर्स (जैसे घी या तेल) के साथ खाएं। न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि स्किन को रिन्यू करने और ड्राईनेस कम करने के लिए इसे हफ्ते में 3 से 4 बार अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।
विटामिन C से भरपूर फल
कोलेजन बढ़ाने और स्किन को रिपेयर करने के लिए विटामिन C बहुत जरूरी है। इसके लिए ताजे खट्टे फलों को सुबह के समय या दिन के बीच में खाएं।
क्रूसिफेरस सब्जियां
फूलगोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों को हल्का स्टीम करके या सॉते करके खाएं। ये सब्जियां धूप से होने वाले नुकसान से बचाती हैं, इंफ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
अनार
त्वचा की रंगत निखारने और स्किन टोन को एक समान बनाने के लिए अनार बेहतरीन है। इसके ताजे दानों को सुबह या दोपहर के समय खाएं।
View this post on Instagram
कच्ची हल्दी
क्लियर स्किन, कम काले धब्बे और मुहांसों से छुटकारे के लिए कच्ची हल्दी का एक छोटा टुकड़ा लें। इसे गर्म पानी और एक चुटकी काली मिर्च के साथ सेवन करें।
लाल अंगूर
अगर आप बढ़ती उम्र के असर को कम करना चाहते हैं और त्वचा में कसाव लाना चाहते हैं, तो लाल अंगूरों को भी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।
कद्दू
कद्दू की सब्जी या सूप बनाकर पिएं। इसमें मौजूद नेचुरल एंजाइम डेड स्किन की परत को हटाने में मदद करते हैं, जिससे अंदर से चमकदार और मुलायम त्वचा बाहर आती है।
मेथी के पत्ते
मेथी को सब्जी, दाल या रोटी में मिलाकर खाएं। यह ब्लड शुगर के असंतुलन से होने वाले मुहांसों को कंट्रोल करने में मददगार है।
काली गाजर
काली गाजर की कांजी बनाकर पिएं या इसे हल्का पकाकर खाएं। यह रंगत को निखारती है और साथ ही झुर्रियों व काले धब्बों को कम करती है।
बथुआ
बथुआ को सिर्फ सब्जी बनाकर खाएं। यह शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाता है, जिससे त्वचा का पीलापन कम होता है और स्किन अंदर से ग्लोइंग बनती है।
यह भी पढ़ें- पाना चाहते हैं बेदाग निखरी त्वचा, तो सॉफ्ट और हेल्दी स्किन के लिए रोजाना खाएं ये फ्रूट्स
यह भी पढ़ें- खूबसूरती निखारने में मदद करेंगे 5 Collagen Rich Foods, आज ही करें डाइट में शामिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।