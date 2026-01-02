स्किन को अंदर से निखारने का सही समय है Winters, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा- डाइट में शामिल करें 10 फूड्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि साल भर दमकती त्वचा पाने का असली राज सर्दियों के खान-पान में छिपा है? अक्सर हम सर्दियों को रूखी और बेजान त्वचा का मौसम मानते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह मौसम आपकी त्वचा को सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर से पोषण देने का सबसे बेहतरीन समय है। अगर आप इन दिनों सही डाइट लेते हैं, तो आपकी त्वचा पूरे साल हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहेगी। आइए, जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के बताए ऐसे 10 फूड्स के बारे में।

(Image Source: AI-Generated) शकरकंद विटामिन A से भरपूर शकरकंद को उबालकर या भूनकर खाना चाहिए। इसे छिलके और किसी फैट सोर्स (जैसे घी या तेल) के साथ खाएं। न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि स्किन को रिन्यू करने और ड्राईनेस कम करने के लिए इसे हफ्ते में 3 से 4 बार अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।