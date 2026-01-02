खाना खाने के बाद खांसी और गले में खराश को न करें नजरअंदाज, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट समझा रहे हैं वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी गौर किया है कि भरपेट खाना खाने के बाद अचानक आपको खांसी आने लगती है या ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटक गया है और वो ठीक ही नहीं हो रहा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अक्सर हम इसे मौसम का बदलाव, सर्दी-जुकाम या गले का इन्फेक्शन समझकर कफ सिरप पीने लगते हैं, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो सावधान हो जाइए। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. जोसेफ सालहब ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए खुलासा किया है कि यह खांसी आपके फेफड़ों या गले की बीमारी नहीं, बल्कि आपके पेट की एक छिपी हुई समस्या का संकेत हो सकती है।

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड ऊपर की ओर आकर आपके गले और वॉयस बॉक्स तक पहुंच जाता है। यह जलन पैदा करता है और आपको लगता है कि आपका गला खराब हो रहा है, जबकि असल में यह पाचन तंत्र की समस्या है।

View this post on Instagram A post shared by Dr. Joseph Salhab (@thestomachdoc) क्यों होता है ऐसा? डॉ. सालहब ने बताया कि जब पेट से एसिड और पेप्सिन (एक तरह का पाचक रस) भोजन नली के जरिए ऊपर चढ़कर आपके वॉयस बॉक्स से टकराते हैं, तो वहां जलन होती है। हमारा वॉयस बॉक्स बहुत सेंसिटिव होता है। इसी जलन की वजह से आपको खाना खाने के बाद खांसी आती है, आवाज भारी हो सकती है या गला बार-बार साफ करने का मन करता है। मजे की बात यह है कि इस स्थिति में कई बार आपको सीने में जलन के सामान्य लक्षण महसूस ही नहीं होते। यही कारण है कि एसिड रिफ्लक्स की आम दवाएं कई बार इस समस्या पर असर नहीं करतीं।