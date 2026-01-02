खाना खाने के बाद खांसी और गले में खराश को न करें नजरअंदाज, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट समझा रहे हैं वजह
क्या आपको भी खाना खाने के बाद अक्सर खांसी आने लगती है या गले में जलन महसूस होती है? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग इसे सर्द ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी गौर किया है कि भरपेट खाना खाने के बाद अचानक आपको खांसी आने लगती है या ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटक गया है और वो ठीक ही नहीं हो रहा?
अक्सर हम इसे मौसम का बदलाव, सर्दी-जुकाम या गले का इन्फेक्शन समझकर कफ सिरप पीने लगते हैं, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो सावधान हो जाइए। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. जोसेफ सालहब ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए खुलासा किया है कि यह खांसी आपके फेफड़ों या गले की बीमारी नहीं, बल्कि आपके पेट की एक छिपी हुई समस्या का संकेत हो सकती है।
(Image Source: AI-Generated)
फ्लू नहीं, एसिड रिफ्लक्स हो सकती है वजह
डॉ. सालहब बताते हैं कि लगातार रहने वाली खांसी, बार-बार गला साफ करने की आदत, या गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होना हमेशा सांस से जुड़ी बीमारी नहीं होती। कई मामलों में, यह लैरींगोफेरीन्जियल रिफ्लक्स या LPR का संकेत हो सकता है।
यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड ऊपर की ओर आकर आपके गले और वॉयस बॉक्स तक पहुंच जाता है। यह जलन पैदा करता है और आपको लगता है कि आपका गला खराब हो रहा है, जबकि असल में यह पाचन तंत्र की समस्या है।
क्यों होता है ऐसा?
डॉ. सालहब ने बताया कि जब पेट से एसिड और पेप्सिन (एक तरह का पाचक रस) भोजन नली के जरिए ऊपर चढ़कर आपके वॉयस बॉक्स से टकराते हैं, तो वहां जलन होती है। हमारा वॉयस बॉक्स बहुत सेंसिटिव होता है।
इसी जलन की वजह से आपको खाना खाने के बाद खांसी आती है, आवाज भारी हो सकती है या गला बार-बार साफ करने का मन करता है। मजे की बात यह है कि इस स्थिति में कई बार आपको सीने में जलन के सामान्य लक्षण महसूस ही नहीं होते। यही कारण है कि एसिड रिफ्लक्स की आम दवाएं कई बार इस समस्या पर असर नहीं करतीं।
कैसे करें बचाव?
डॉ. सालहब के मुताबिक, इसका मुख्य इलाज गले की जलन को कम करना और रिफ्लक्स को रोकना है। इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं:
- इन चीजों से बचें: कॉफी, शराब, मसालेदार खाना, चॉकलेट, मिंट (पुदीना) और ज्यादा एसिड वाली चीजें।
- देर रात खाने से बचें: सोने से ठीक पहले खाना न खाएं।
अगर इन बदलावों के बाद भी आपकी खांसी या गले की समस्या ठीक नहीं होती है, तो डॉ. सालहब सलाह देते हैं कि आपको तुरंत किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या ईएनटी विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए।
