कैंसर के इलाज में नई उम्मीद, वैज्ञानिकों ने खोजा पौधों से एंटी-कैंसर दवा का फॉर्मूला

एएनआइ, लंदन। यूबीसी ओकनागन के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि पौधे कैसे एक दुर्लभ प्राकृतिक यौगिक माइट्रैफिलीन का निर्माण करते हैं, जो कैंसर रोधी प्रभावों से जुड़ा हुआ है। टीम ने दो प्रमुख एंजाइमों की पहचान की है जो अणुओं को उनके अंतिम रूप में आकार और मोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे एक ऐसा पहेली हल हुई है जो वर्षों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थी।

यह खोज माइट्रैफिलीन और संबंधित यौगिकों का उत्पादन करना आसान बना सकती है। यह पौधों को अप्रयुक्त चिकित्सा क्षमता के साथ कुशल रसायनज्ञ के रूप में भी उजागर करती है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि पौधे माइट्रैफिलीन कैसे बनाते हैं, जो एक दुर्लभ प्राकृतिक पदार्थ है और इसके कैंसर से लड़ने की संभावित भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा है।

माइट्रैफिली एक छोटे और असामान्य पौधों के रासायनिक परिवार का हिस्सा है, जिसे स्पाइरोआक्सिंडोल अल्कलाइड्स के रूप में जाना जाता है। ये अणु अपनी विशिष्ट मुड़े हुए रिंग आकारों द्वारा परिभाषित होते हैं, जो उन्हें शक्तिशाली जैविक प्रभाव जैसे कि एंटी ट्यूमर और एंटी इन्फ्लेमेटरी गतिविधि प्रदान करते हैं। वर्षों से विज्ञानियों को पता था कि ये यौगिक मूल्यवान हैं, लेकिन पौधों ने वास्तव में इन्हें आणविक स्तर पर कैसे इकट्ठा किया, इस पर बहुत कम समझ थी।

जैविक रहस्य का समाधान 2023 में, यूबीसी ओकनागन के इर्विंग के बार्बर फैकल्टी आफ साइंस में डॉ. थू थुई डांग के नेतृत्व में एक शोध टीम ने पहले ज्ञात पौधों के एंजाइम की पहचान की, जो इन अणुओं में पाए जाने वाले विशेष स्पाइरो आकार का निर्माण करने में सक्षम है। उस खोज के आधार पर डाक्टोरल छात्र तुआन आन्ह गुयेन ने माइट्रैफिलीन बनाने में शामिल दो प्रमुख एंजाइमों की पहचान करने के लिए नए कार्य का नेतृत्व किया, एक एंजाइम जो अणु को सही तीन आयामी संरचना में व्यवस्थित करता है, और दूसरा जो इसे इसके अंतिम रूप में मोड़ता है। यूबीसी ओकनागन के प्राकृतिक

उत्पाद बायोटेक्नोलाजी में प्रिंसिपल रिसर्च चेयर डॉ. डांग का कहना है कि यह एक असेंबली लाइन में गायब कड़ियों को खोजने के समान है। यह एक लंबे समय से चल रहे प्रश्न का उत्तर देता है कि प्रकृति इन जटिल अणुओं का निर्माण कैसे करती है और हमें उस प्रक्रिया को दोहराने का एक नया तरीका देता है।

माइट्रैफिलीन प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है कई आशाजनक प्राकृतिक यौगिक केवल पौधों में अत्यंत छोटे मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक प्रयोगशाला विधियों का उपयोग कर उत्पादन करना महंगा या व्यावहारिक नहीं होता । माइट्रैफिलीन इसका प्रमुख उदाहरण है। यह केवल ट्रेस मात्रा में उष्णकटिबंधीय पेड़ों जैसे माइट्रागिना (क्रैटम) और अनकारिया (कैट्स क्ला) में पाया जाता है, जो दोनों काफी पौधे परिवार से संबंधित हैं।