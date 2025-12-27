खराब नींद और मोटापा बन रहे ब्रेस्ट कैंसर की वजह! ICMR ने महिलाओं को दी ये बड़ी चेतावनी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत में स्तन कैंसर तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। आइसीएमआर के एक अध्ययन के अनुसार, मांसाहारी आहार, खराब नींद और मोटापा स्तन कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं, जो हर साल लगभग 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इससे प्रति वर्ष लगभग 50 हजार नए मामलों की वृद्धि होने का अनुमान है।

अध्ययन में कहा गया है कि प्रजनन समय, हार्मोनल संपर्क और पारिवारिक इतिहास भी भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन बेंगलुरु स्थित आईसीएमआर के नेशनल सेंटर फार डिजीज इनफार्मेटिक्स एंड रिसर्च द्वारा किया गया था। 2022 में दुनिया भर में लगभग 23 लाख महिलाओं को नए स्तन कैंसर के मामलों का निदान किया गया, जिससे लगभग छह लाख 70 हजार मौतें हुईं।

कैंसर के लगभग 2,21,757 मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई, जो महिलाओं में कैंसर के मामलों का लगभग एक चौथाई (22.8 प्रतिशत) है। यह अध्ययन उन भारतीय अध्ययनों की एक व्यवस्थित समीक्षा थी, जो भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर के जोखिम कारकों का मूल्यांकन करते हैं और जो 22 दिसंबर 2024 तक प्रकाशित हुए थे। एक मेटा विश्लेषण ने प्रमुख जोखिम कारकों और स्तन कैंसर के बीच पूल किए गए संबंधों का अनुमान लगाया।