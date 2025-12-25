महंगे सुपरफूड्स भूल जाएंगे! भुने चने और किशमिश का ये मेल है सेहत का खजाना, जानें 10 बड़े फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बैलेंस्ड डाइट की तलाश में अक्सर लोग महंगे सुपरफूड्स की ओर रुख करते हैं, जबकि हमारे घर में ही कुछ ऐसे ट्रेडिशनल और सस्ते ऑप्शन मौजूद हैं जो पोषण के मामले में बेहद प्रभावशाली हैं।उनमें से दो हैं, भुने हुए चने और किशमिश।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये दोनों ही सामग्रियां अपने-अपने पोषक गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। अगर इनका सेवन एक साथ नियमित रूप से किया जाए, तो ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके सेवन से मिलने वाले प्रमुख फायदे-

एनर्जी का नेचुरल सोर्स भुने चने और किशमिश दोनों ही शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करते हैं। चने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जबकि किशमिश में नेचुरल शुगर (ग्लूकोज और फ्रक्टोज) होता है, जो शरीर को थकान से जल्दी उबरने में मदद करती है।

डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाएं भुने चने में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और कब्ज की समस्या नहीं होती। किशमिश में भी नेचुरल फाइबर होता है जो आंतों को साफ करता है। वेट लॉस करने में सहायक चने लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। यह आदत वेट लॉस करने में सहायक होती है। किशमिश की थोड़ी मात्रा मीठे की क्रेविंग भी शांत करती है।