30 से कम उम्र के पुरुषों में बढ़ रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के मामले, क्या है इसकी वजह और शुरुआती लक्षण

पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों को पहले सिर्फ बजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 30 साल से कम उम्र के पुरुषों (Prostate Cancer in Men Under 30) में भी प्रोस्टेट के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सही इलाज और बचाव के लिए प्रोस्टेट कैंसर के कारण और शुरुआती लक्षणों के बारे में जानना जरूरी है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसे आमतौर पर 50 से ज्यादा उम्र के पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन कुछ नई स्टडीज कुछ और ही दावा कर रही हैं। दरअसल, अब यह समस्या 30 या उससे कम उम्र के पुरुषों (Prostate Cancer Under 30) में भी देखने को मिल रही है।

यह काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि कम उम्र में हुआ प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा अग्रेसिव होता है और जान बचाने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए इसके कारणों और लक्षणों (Prostate Cancer Symptoms) को समझना जरूरी है, ताकि वक्त रहते इसकी पहचान की जा सके। आइए जानें क्यों अब प्रोस्टेट कैंसर कम उम्र के पुरुषों को भी अपना शिकार बना रहा है और इसके शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं।