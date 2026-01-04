जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं, आंतों के कैंसर से बचने के लिए काफी हैं बस '10 मिनट'

आइएएनएस, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, दफ्तर के काम का दबाव और घर की जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग यह सोचकर एक्सरसाइज नहीं करते कि इसके लिए उन्हें घंटों पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन, एक नए अध्ययन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खुशखबरी दी है जो कम समय में बड़े हेल्थ बेनिफिट्स का वादा करती है।

(Image Source: Freepik) घंटों नहीं, बस 10 मिनट ही काफी हैं आंतों के कैंसर से बचाव के लिए अब आपको जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में किए गए एक शोध के अनुसार, दिन भर में निकाला गया सिर्फ 10 मिनट का समय आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर आप केवल 10 मिनट के लिए ‘तेज और जोरदार’ व्यायाम करते हैं, तो यह आंतों के कैंसर को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। कैसे काम करता है यह 10 मिनट का फॉर्मूला? इस शोध का नेतृत्व डॉ. सैम आरेंज ने किया। विज्ञानियों के मुताबिक, जब हम पूरी ताकत लगाकर थोड़ी देर के लिए व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में कई सकारात्मक बदलाव होते हैं:

खून में बदलाव: तेज व्यायाम से शरीर के खून में खास तरह के जैविक तत्व सक्रिय हो जाते हैं।

मरम्मत का सिग्नल: ये तत्व शरीर की कोशिकाओं को खुद की मरम्मत करने का सिग्नल देते हैं।

डीएनए रिपेयर: इससे डीएनए की मरम्मत की प्रक्रिया तेज हो जाती है और उन संकेतों को कमजोर कर देती है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। अध्ययन में क्या सामने आया? इस अध्ययन में 50 से 78 वर्ष की उम्र के 30 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो मोटापे से ग्रस्त थे, लेकिन उन्हें कोई और बीमारी नहीं थी। इन प्रतिभागियों से लगभग 10 मिनट तक तेज साइकिलिंग करवाई गई। इसके बाद उनके रक्त के नमूनों में 249 प्रकार के प्रोटीन का विश्लेषण किया गया।

नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे: एक्सरसाइज के बाद शरीर में 13 प्रकार के प्रोटीन का स्तर बढ़ गया।

इनमें 'इंटरल्यूकिन-6' नामक प्रोटीन भी शामिल था, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के डीएनए को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकाओं पर गहरा असर अध्ययन में पाया गया कि व्यायाम न केवल शरीर की ऊर्जा प्रणाली को मजबूत करता है, बल्कि इससे कोशिकाएं ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल करना भी सीख जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया से कैंसर कोशिकाओं की आक्रामकता कम हो जाती है।