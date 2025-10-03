अमेरिका में तेजी से फैल रहा COVID-19 का नया वेरिएंट, पढ़ें कितना है खतरनाक और कैसे करें बचाव

कोरोना वायरस बार-बार नए रूप लेकर सामने आता रहता है। इस बीच अब अमेरिका में एक नया वेरिएंट ‘स्ट्रेटस’ (Stratus COVID-19 Variant) तेजी से फैल रहा है। बता दें यह वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली से जुड़ा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दो अलग-अलग कोविड वेरिएंट्स के मिलकर बना हुआ रूप है यानी यह एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि COVID-19 का एक नया वेरिएंट इन दिनों अमेरिका में तेजी से फैल रहा है (New COVID Variant USA)? जी हां, यह पढ़कर चिंता होना स्वाभाविक है, खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अब कोरोना वायरस खत्म हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इस नए वेरिएंट (Stratus) के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए। यह वेरिएंट कैसे बना है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी बात- इससे खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं ऐसी सभी जरूरी बातों के बारे में।

कैसे बना यह नया वेरिएंट? स्ट्रेटस वेरिएंट दो सब-वेरिएंट्स LF.7 और LP.8.1.2 के मिलन से बना है। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर दो अलग-अलग कोविड वेरिएंट्स से संक्रमित होता है, तो वायरस के जीन एक-दूसरे में मिल जाते हैं और एक नया वेरिएंट जन्म लेता है। यही वजह है कि स्ट्रेटस की संरचना पहले से मौजूद वेरिएंट्स से अलग है।

अमेरिका में बढ़ रहे मामले अमेरिका के कई राज्यों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इसका बड़ा कारण यही स्ट्रेटस वेरिएंट माना जा रहा है। वेस्टवॉटर यानी सीवेज के पानी की जांच से पता चला है कि कई जगहों पर इस वेरिएंट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। फिलहाल, पूरे देश में संक्रमण का स्तर “मध्यम” बताया जा रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में हालात गंभीर हैं।

कितना खतरनाक है यह वेरिएंट? अभी तक वैज्ञानिकों को यह प्रमाण नहीं मिला है कि स्ट्रेटस पिछले वेरिएंट्स से ज्यादा गंभीर बीमारी फैलाता है। ज्यादातर लोगों में यह हल्की बीमारी का कारण बन रहा है। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह तेजी से फैलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से कुछ हद तक बच निकलता है। यानी पहले से वैक्सीनेटेड या संक्रमित व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ सकता है।