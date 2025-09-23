प्याज-लहसुन ही नहीं, नवरात्र में इन चीजों को भी खाने की है मनाही; व्रत कर रहे हैं तो जरूर जान लें नाम

नवरात्र के दौरान देशभर में धूम है। यह त्योहार मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित है इसलिए लोग इन दिनों देवी मां की आराधना करते हैं। व्रत के दौरान लहसुन-प्याज न खाने के पीछे मुख्य वजह यह है कि इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है। इसके अलावा और भी सब्जियों को खाने से भी परहेज किया जाता है। आइए जानते हैं इनके नाम और वजह।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में इस दौरान नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हुई, जो 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और दशहरा के साथ पूरा होगा। यह त्योहार मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित है और इसलिए लोग इन दिनों देवी मां की आराधना करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान कई लोग कई लोग व्रत-उपवास भी रखते हैं और व्रत से जुड़े नियमों का पालन करते हैं। इन्हीं नियमों में से एक इन दिनों लहसुन-प्याज न खाना है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में मैक्स हॉस्पिटल, नोएडा में सीनियर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. प्रियंका अग्रवाल से जानेंगे नवरात्र में व्रत के दौरान प्याज-लहसुन और ऐसी ही कुछ सब्जियों को खाने की वैज्ञानिक वजहों के बारे में-

नवरात्र में क्यों नहीं खाते लहसुन-प्याज नवरात्र के व्रत के दौरान लहसुन-प्याज न खाने के पीछे मुख्य वजह यह है कि इन दोनों को ही तामसिक भोजन माना जाता है। तामसिक भोजन को अक्सर आलस, गुस्सा और कामवासना की भावना से जोड़कर देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें खाने से ये भावनाएं उत्तेजित यानी बढ़ सकती है और व्रत के दौरान इन्हीं भावनाओं से बचने के लिए लहसुन-प्याज खाने की मनाही होती है।

कुछ सब्जियां भी खाने से करें परहेज प्याज और लहसुन के अलावा इस दौरान कुछ सब्जियों को खाने से भी परहेज किया जाता है। व्रत के दौरान सेम, छोले-मटर, टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, ब्रोकली और पत्तेदार साग जैसी सब्जियों को न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हें पचाना मुश्किल होता है और व्रत के दौरान अक्सर ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है, जिन्हें पचाना आसान होता है।

फूलगोभी, पत्तागोभी खाने से बचें व्रत के दौरान अक्सर फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली को खाने से बचा जाता है। ऐसे में इसलिए क्योंकि ये सब्जियां क्रूसिफेरस की कैटेगरी में आती है और इन्हें खाने से अक्सर गैस की समस्या होती है। ऐसे में व्रत के दौरान खाली पेट रहने की वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या आम होती है और इन्हें खाने से यह समस्या बढ़ जाती है।