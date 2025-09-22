डायबिटीज वाले अब बेफिक्र होकर रखें नवरात्र का व्रत! ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेंगे 5 डाइट टिप्स

नवरात्र का पर्व आ चुका है और हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में एक ही सवाल है- क्या डायबिटीज के मरीज भी बिना किसी डर के व्रत रख सकते हैं? दरअसल जब बात उपवास की आती है तो आस्था और सेहत के बीच तालमेल बिठाना अक्सर मुश्किल लगता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका ब्लड शुगर लेवल पल भर में ऊपर-नीचे हो सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का पावन पर्व (Navratri 2025) शुरू हो चुका है और इस दौरान कई लोग मां दुर्गा की भक्ति में 9 दिनों का उपवास रखते हैं, लेकिन जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, उनके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या वे व्रत रख सकते हैं और अगर हां, तो कैसे?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल बहुत जल्दी ऊपर-नीचे हो सकता है, इसलिए उपवास के दौरान सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हालांकि, घबराइए नहीं क्योंकि आप सही डाइट प्लान और कुछ टिप्स को अपनाकर सुरक्षित रूप से व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे डाइट टिप्स जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखेंगे और आपको व्रत के दौरान हेल्दी बनाए रखेंगे।

थोड़ा-थोड़ा करके खाएं व्रत में एक ही बार में बहुत ज्यादा खाने के बजाय, दिनभर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाएं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा। आप हर 2-3 घंटे में कुछ खा सकते हैं, जैसे एक छोटा बाउल फ्रूट सलाद, कुछ मेवे या पनीर का एक टुकड़ा।

ज्यादा से ज्यादा पिएं पानी व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। पानी के साथ-साथ, आप नारियल पानी, छाछ, या नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। ये न केवल आपको हाइड्रेटेड रखेंगे, बल्कि ब्लड शुगर को भी स्थिर रखने में मदद करेंगे। मीठे फलों के जूस या कोल्ड ड्रिंक्स से बचें।

कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन व्रत में साबूदाना खिचड़ी या आलू के चिप्स खाने की बजाय, ऐसे फूड्स चुनें जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन हो। जैसे- कुट्टू का आटा, समा के चावल और राजगिरा। आप पनीर, दही और मखाने को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे आपका पेट भरा रहता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है।

शुगर और फ्राइड फूड्स से दूरी बनाएं व्रत में अक्सर लोग आलू चिप्स, पूड़ी या मिठाइयां ज्यादा खाते हैं, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। इनकी जगह, आप एयर-फ्राइड या भुनी हुई चीजें खा सकते हैं। शकरकंद को उबालकर या भूनकर खाएं और चीनी की जगह गुड़ या स्टीविया का इस्तेमाल करें।