    Navratri 2025: नवरात्र व्रत के साथ करना है ऑफिस का काम, तो एनर्जी डाउन होने से बचाएंगे 5 डाइट टिप्स

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    नवरात्र का त्योहार विशेष है जिसमें मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है और लोग व्रत रखते हैं। वर्किंग लोगों के लिए नौ दिन का व्रत रखना मुश्किल हो सकता है। व्रत के दौरान हाइड्रेटेड रहें और फल-सब्जियां खाएं। एक साथ बहुत सारा खाने से बचें और शरीर को आराम दें।

    Navratri Fasting ऑफिस में काम के साथ कैसे रखें व्रत, अपनाएं ये टिप्स

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का त्योहार कई मायनों में बेहद खास होता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही लोग व्रत-उपवास रखते हैं, ताकि माता रानी का आशीर्वाद पा सकें। इस साल 22 सितंबर से इस त्योहार की शुरुआत हुई है, जो 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ खत्म होगा।

    इस दौरान लोग माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और व्रत-उपवास भी करते हैं। 9 दिनों का व्रत का रखना कई बार चैलेंजिंग होता है। खासकर अगर आप वर्किंग हैं, तो यह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, जिनकी मदद से आप ऑफिस में काम और अपने व्रत के बीच बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में-

    नौ दिनों के व्रत के दौरान अक्सर लोग फलाहार करते हैं। वहीं, कुछ लोग सिर्फ एक समय खाना खाते हैं। इससे शरीर को पोषण भी नहीं मिलता है और कैलोरी, फैट और शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से जब हम ज्यादा खाते हैं, तो नतीजतन वजन बढ़ने लगता है। इसलिए नवरात्र में व्रत रखने के साथ-साथ सेहत का ध्यान रखने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें।

    पानी पीते रहें

    व्रत के दौरान खुद को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है। इसलिए शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीते रहें। पानी के अलावा आप नींबू पानी, शिकंजी या नारियल पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो फलों का जूस भी पी सकते हैं। इससे शरीर को फाइबर मिलेगा, जो खाना पचाने के लिओ जरूरी है। साथ इससे आपको जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे।

    फल-सब्जियां डाइट में शामिल करें

    व्रत के दौरान फल और सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। फलों और सब्जियों से भरपूर सलाद आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे। इसके लिए आप व्रत में सेब, अनार, पपीता और केले जैसे फल खा सकते हैं। साथ ही आप खीरा, टमाटर, चुकंदर, हरा धनिया और शकरकंद को भी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

    बहुत सारा खाने से बचें

    अक्सर दिनभर कुछ न खाने के बाद लोग ज्यादा भूख लगने की वजह से भर-भरकर खा लेते हैं। हालांकि, एक साथ बहुत सारा खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे सेहत को नुकसान पहुंचता है और वजन भी बढ़ सकता है। इसलिए एक साथ ढेर सारा खाने से बेहतर है कि दिनभर में तीन-चार बार कर के थोड़ा-थोड़ा खाएं।

    शरीर को दें आराम

    व्रत के दौरान अक्सर खानपान में बदलाव होता है, जिससे दिमाग और शरीर पर असर पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान अपने शरीर को दिमाग को थोड़ा आराम दें। ऑफिस में काम के बाद रात में जल्दी सोएं और भरपूर नींद लें। साथ ही ऑफिस में दिमाग और शरीर पर ज्यादा प्रेशर न डालें।

    इन बातों का रखें ध्यान

    ज्यादा फैट वाला दूध पीने की जगह डबल टोंड मिल्क का इस्तेमाल करें। इसमें फैट कम होता है और पोषक तत्वों की मात्रा भी ज्यादा होती है। ऐसे ही लो फैट वाले दही, लस्सी और छाछ को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

    फलाहार के लिए कम तेल या घी में बने फलाहारी आलू, साबूदाना खिचड़ी या टिक्की खा सकते हैं। साथ ही सब्जी बनाने के लिए आलू की जगह लौकी का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होगा। ध्यान रखें कि व्रत के दौरान घर का बना हुआ खाना ही खाएं।

