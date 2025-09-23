Navratri 2025: लगातार 9 दिनों तक व्रत रखने से शरीर पर क्या पड़ता है असर? हैरान कर देगा जवाब

नवरात्र का त्योहार (Navratri 2025) न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह हमारे शरीर और मन को शुद्ध करने का भी एक शानदार मौका होता है। जब हम लगातार 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर गहराई से होता है। आइए जानते हैं कि इस उपवास से हमारी सेहत पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र, यानी 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार। इस दौरान कई लोग उपवास रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, तो आपका शरीर किस तरह से बदलता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका सीधा असर सिर्फ आपके मन पर ही नहीं, बल्कि आपके शरीर की अंदरूनी क्रियाओं पर भी पड़ता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विज्ञान और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि व्रत रखना सिर्फ आस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि यह शरीर को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली तरीका भी है (Navratri Fasting Benefits)। आइए, जानते हैं कि 9 दिन के व्रत से आपके शरीर पर क्या असर होता है।

शरीर पर 9 दिन के व्रत का असर वजन घटाने में मिलती है मदद व्रत के दौरान, आप कम कैलोरी लेते हैं, जिससे शरीर ऊर्जा के लिए पहले से जमा फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यह वजन कम करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आप अनाज और तले-भुने खाने से दूर रहते हैं, तो शरीर को अनावश्यक कैलोरी नहीं मिलती। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है और वेट कंट्रोल होने लगता है।

डाइजेशन को मिलता है आराम सामान्य दिनों में हमारा पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है। व्रत रखने से उसे आराम मिलता है। इससे आंतों की सफाई होती है और पाचन क्रिया से जुड़ी समस्याएं, जैसे एसिडिटी और अपच, कम होती हैं। जब शरीर को भोजन पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती है, तो वह अपनी ऊर्जा शरीर की अंदरूनी सफाई और मरम्मत में लगा पाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑटोफैगी कहते हैं।

स्ट्रेस भी हो जाता है कम व्रत का असर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है। व्रत रखने से तनाव पैदा करने वाले हॉर्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। साथ ही, सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे आपका मन शांत और पॉजिटिव महसूस करता है। 9 दिन का यह अनुशासन आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है।

शरीर का होती है डिटॉक्सिफिकेशन व्रत के दौरान, शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। यह एक तरह की नेचुरल डिटॉक्स प्रक्रिया है। जब आप फल, पानी और हल्का भोजन लेते हैं, तो यह शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे त्वचा में भी चमक आती है और आप अंदर से तरोताजा महसूस करते हैं।