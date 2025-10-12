क्या सेहत के लिहाज से सही है बचे हुए चावल खाना? यहां पढ़ लें इसके फायदे और नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई बार हम खाना थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं या किसी कारण से खाना बच जाता है, जिसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें चावल भी शामिल है। कई बार हम रात के बचे चावल अगले दिन खा लेते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन बचे हुए चावलों को खाना सुरक्षित (Leftover Rice Safe to Eat?) है?