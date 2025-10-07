रूखे-बेजान बालों में नई जान फूंकेगा चावल का पानी, 5 तरीकों से करें इस्तेमाल और पाएं रेशमी-लंबे बाल

Language
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    क्या आपके बाल भी दिन-ब-दिन रूखे बेजान और कमजोर हो रहे हैं? क्या महंगे हेयर प्रोडक्ट्स भी अब असर नहीं कर रहे? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं तो हम आपकी इस समस्या से राहत के लिए सबसे सस्ता और घरेलू उपाय लेकर आए हैं। जी हां इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चावल के पानी (Rice Water) की जो बालों के लिए कई तरह से फायदेमंद है।

    Rice Water for Hair: बालों की कई समस्याएं दूर करता है चावल का पानी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि जिस चावल के पानी को आप अक्सर फेंक देते हैं, वही आपके बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हां, सही पढ़ रहे हैं आप! सदियों से कोरियन लोग इसका इस्तेमाल लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए करते आ रहे हैं (Rice Water for Hair)। खास बात है कि यह न सिर्फ आपके बालों को पोषण देता है, बल्कि उन्हें मजबूत और मुलायम भी बनाता है।

    बता दें, चावल के पानी में इनोसिटोल नामक एक खास तत्व होता है जो बालों की जड़ों में समाकर उन्हें अंदर से रिपेयर करता है। इसके अलावा, इसमें अमीनो एसिड्स, विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इसके कुछ लाजवाब फायदे (Benefits Of Rice Water) और इस्तेमाल का सही तरीका।

    कैसे करें चावल का पानी तैयार?

    • सादा पानी: एक कटोरी चावल को अच्छे से धो लें। फिर इसमें दो कप पानी डालकर 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी को छानकर अलग कर लें।
    • उबला हुआ पानी: चावल को उबालते समय जो पानी बचता है, उसे छानकर ठंडा कर लें।
    • फर्मेंटेड पानी: यह सबसे असरदार तरीका है। चावल के पानी को एक एयरटाइट कंटेनर में 24-48 घंटे के लिए रखें ताकि इसमें खमीर उठ जाए। इसके बाद इसे इस्तेमाल करें।

    5 तरीकों से करें चावल के पानी का यूज

    • शैम्पू के बाद कंडीशनर की तरह: शैम्पू करने के बाद अपने बालों पर चावल का पानी डालें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर सादे पानी से धो लें।
    • स्प्रे बोतल में: चावल के पानी को स्प्रे बोतल में भरकर रखें। जब भी बाल रूखे लगें, इस पानी को बालों पर स्प्रे करें।
    • हेयर मास्क के साथ: चावल के पानी में एलोवेरा जेल या शहद मिलाकर हेयर मास्क बनाएं और 20 मिनट के लिए लगाकर रखें।
    • स्कैल्प मसाज के लिए: रूई की मदद से इस पानी को अपनी स्कैल्प पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। यह बालों का झड़ना कम करता है।
    • रेगुलर हेयर रिंस: हफ्ते में 2-3 बार इस पानी से अपने बालों को धोएँ। कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा।

    इसलिए, अगली बार चावल बनाते समय उसका पानी फेंकें नहीं, बल्कि उसे अपने बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें।

