नीम और तुलसी से घर पर बनाएं यह शानदार हेयर सीरम, बालों की कई समस्याएं हो जाएंगी दूर

क्या आप भी बालों के झड़ने डैंड्रफ और रूखेपन से परेशान हैं? महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करके थक गए हैं? अगर हां तो अब चिंता छोड़िए क्योंकि आज हम आपको नीम और तुलसी से घर पर ही एक ऐसा शानदार हेयर सीरम बनाना सिखाएंगे जो आपके बालों की इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। महंगे हेयर ट्रीटमेंट पर पैसा बर्बाद करने के बाद भी जब रिजल्ट नजर न आएं, तो स्ट्रेस और चिड़चिड़ाहट होना आम बात है। जी हां, अगर आप भी इन दिनों हेयर फॉल या डैंड्रफ जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

