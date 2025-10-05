नीम और तुलसी से घर पर बनाएं यह शानदार हेयर सीरम, बालों की कई समस्याएं हो जाएंगी दूर
क्या आप भी बालों के झड़ने डैंड्रफ और रूखेपन से परेशान हैं? महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करके थक गए हैं? अगर हां तो अब चिंता छोड़िए क्योंकि आज हम आपको नीम और तुलसी से घर पर ही एक ऐसा शानदार हेयर सीरम बनाना सिखाएंगे जो आपके बालों की इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। महंगे हेयर ट्रीटमेंट पर पैसा बर्बाद करने के बाद भी जब रिजल्ट नजर न आएं, तो स्ट्रेस और चिड़चिड़ाहट होना आम बात है। जी हां, अगर आप भी इन दिनों हेयर फॉल या डैंड्रफ जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए।
बता दें, प्रकृति ने हमें दो ऐसी अनमोल जड़ी-बूटियां दी हैं, जो आपके बालों की हर समस्या का समाधान कर सकती हैं। जी हां, इन्हीं में से एक है- नीम और तुलसी। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इन दोनों की पत्तियों से घर पर ही एक ऐसा हेयर सीरम बनाया जा सकता है (DIY Hair Serum For Hair Growth), जो न सिर्फ आपके बालों का झड़ना रोकेगा, बल्कि उन्हें अंदर से पोषण देकर मजबूत, घना और चमकदार भी बनाएगा (Neem And Tulsi Hair Serum)।
हेयर सीरम बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- नीम की पत्तियां: मुट्ठी भर
- तुलसी की पत्तियां: मुट्ठी भर
- नारियल तेल: 2 चम्मच
- विटामिन ई कैप्सूल: 1
- एलोवेरा जेल: 1 चम्मच
हेयर सीरम बनाने की विधि
- सबसे पहले, नीम और तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें।
- एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें नीम और तुलसी की पत्तियां डालकर उबाल लें।
- जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छानकर ठंडा होने दें।
- अब इस पानी में नारियल तेल, विटामिन ई कैप्सूल (कैप्सूल को काटकर अंदर का तेल निकालें) और एलोवेरा जेल मिलाएं।
- सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लें ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए।
- इस पेस्ट को एक साफ स्प्रे बॉटल या किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें।
इस्तेमाल करने का तरीका
- बालों को शैम्पू करने के बाद, जब वे हल्के गीले हों, तो इस सीरम को स्कैल्प और पूरे बालों पर अच्छी तरह लगाएं।
- हल्की मसाज करें ताकि सीरम बालों की जड़ों तक पहुंच जाए।
- इसे रात भर लगा रहने दें या कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें।
- बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, इस सीरम का हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करें।
- इस सीरम के रेगुलर इस्तेमाल से न सिर्फ आपके बालों का झड़ना कम होगा, बल्कि डैंड्रफ भी गायब हो जाएगा और आपके बाल पहले से ज्यादा मजबूत, घने और चमकदार हो जाएंगे।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
