International Toilet Day 2025: टॉयलेट हाइजीन से जुड़ी ये 5 बातें हर व्यक्ति को जरूर होनी चाहिए पता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्वस्थ रहने के लिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है और टॉयलेट हाइजीन (Toilet Hygiene) इसका अहम हिस्सा है। अक्सर लोग खुलकर इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को, बल्कि हमारे परिवार के स्वास्थ्य को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टॉयलेट से जुड़ी गलत आदतों के कारण हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस फैलने का खतरा रहता है, जो दस्त, यूरिन इन्फेक्शन और टायफाइड जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। आइए इस इंटरनेशनल टॉयलेट डे पर जानें टॉयलेट हाइजीन से जुड़ी 5 जरूरी बातें (Tips to Maintain Toilet Hygiene)।

सही दिशा में सफाई है जरूरी टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद हाइजीन बनाए रखना सबसे पहला नियम है। गलती से भी ऐसा न हो कि आप सफाई करते समय कीटाणुओं को शरीर के अन्य हिस्सों में फैला दें। इसके लिए याद रखें-

सामने से पीछे की ओर- महिलाओं को खासतौर से इस नियम का पालन करना चाहिए। सफाई हमेशा वेजाइना से एनस की ओर (सामने से पीछे) ही करनी चाहिए। पीछे से आगे की ओर सफाई करने पर ई.कोली जैसे हानिकारक बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंचकर इन्फेक्शन (यूटीआई) का कारण बन सकते हैं।

टॉयलेट पेपर का सही इस्तेमाल- सही मोटाई वाले और अच्छी क्वालिटी के टॉयलेट पेपर का ही इस्तेमाल करें ताकि वह फटे नहीं और हाथ तक गंदगी न पहुंचे। सफाई के बाद इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत फ्लश कर दें। फ्लश करने का सही तरीका फ्लश करना सिर्फ एक बटन दबाने भर का काम नहीं है। इसमें भी सावधानी बरतनी जरूरी है।

ढक कर फ्लश करें- जब भी आप टॉयलेट फ्लश करें, उसका ढक्कन जरूर बंद कर दें। ऐसा न करने पर फ्लश करते वक्त पानी के साथ लाखों कीटाणु हवा में फैलते हैं और टूथब्रश, तौलिया, साबुन आदि चीजों पर जमा हो जाते हैं, जो बीमारियों को न्योता देते हैं।

तुरंत फ्लश करें- इस्तेमाल के तुरंत बाद ही फ्लश कर देना चाहिए, ताकि दुर्गंध और बैक्टीरिया के फैलने का खतरा कम हो।

हाथ धोना न भूलें- यह सबसे आसान और सबसे जरूरी नियम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना जरूरी है।

यह सबसे आसान और सबसे जरूरी नियम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना जरूरी है। साबुन और पानी से धोएं- सिर्फ पानी से हाथ रगड़ने से काम नहीं चलेगा। कीटाणुओं को मारने के लिए साबुन का इस्तेमाल जरूर करें। हाथों की अच्छी तरह सफाई करें, उंगलियों के बीच, नाखूनों के अंदर और अंगूठे को अच्छे से साफ करें।

कम से कम 20 सेकंड- हाथ धोने का सही समय कम से कम 20 सेकंड है। इस दौरान अच्छी तरह रगड़ें।

सैनिटाइजर- अगर साबुन-पानी न हो, तो अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह साबुन जितना असरदार नहीं होता। (Picture Courtesy: Freepik) टॉयलेट की नियमित सफाई सिर्फ पर्सनल हाइजीन ही नहीं, बल्कि टॉयलेट की नियमित सफाई भी उतनी ही जरूरी है। एक गंदा टॉयलेट कीटाणुओं का घर बन जाता है।