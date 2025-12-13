Language
    चाहते हैं आपका दिल कभी बूढ़ा न हो? तो आज ही रूटीन में शामिल करें ये आसान Leg Exercises

    By Meenakshi Naidu
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:26 PM (IST)

    आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स आम हो गई हैं, लेकिन सही एक्सरसाइज से दिल को लंबे समय तक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है। पैरों की एक्सरसाइज सबसे प्रभावी मानी

    दिल को स्वस्थ रखने के लिए पैरों की एक्सरसाइज, हमेशा रहें जवां

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बदलती लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और अनियमित खानपान के कारण हार्ट डिजीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल को फिट और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। खासकर पैरों की एक्सरसाइज, क्योंकि ये शरीर की बड़ी मांसपेशियों पर काम करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं।

    पैरों की हरकत से दिल की धड़कन नियंत्रित होती है और हृदय की क्षमता लंबे समय तक जवां बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन लेग एक्सरसाइज के बारे में,जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेंगी।

    वॉकिंग

    रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज कदमों से चलना हार्ट हेल्थ के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की धड़कन को नॉर्मल बनाए रखता है।

    जॉगिंग

    धीमी गति से दौड़ना न सिर्फ कैलोरी बर्न करता है बल्कि दिल की पंपिंग पावर को भी बढ़ाता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है।

    साइक्लिंग

    साइक्लिंग पैरों की मांसपेशियों को एक्टिव करती है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाती है। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करती है।

    स्क्वाट्स

    स्क्वाट्स से पैरों और हिप्स की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और दिल की कार्यक्षमता बनी रहती है।

    लंजेस

    लंजेस बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के साथ हार्ट की मसल्स को एक्टिव रखते हैं। यह एक बेहतरीन लोअर बॉडी वर्कआउट है।

    स्टेप-अप्स

    किसी प्लेटफॉर्म या सीढ़ी पर बार-बार चढ़ना-उतरना हृदय गति को तेज करता है और कार्डियो फिटनेस बढ़ाता है।

    जंपिंग जैक्स

    फुल बॉडी वर्कआउट होने के साथ यह पैरों को टोन करता है और हार्ट की धड़कन को नियंत्रित रखता है।

    हाई नीज

    घुटनों को तेजी से ऊपर उठाने वाली यह एक्सरसाइज पैरों की स्टैमिना और हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाती है।

    माउंटेन क्लाइंबर्स

    यह पैरों के साथ कोर मसल्स पर भी काम करती है और हार्ट को मजबूत बनाए रखने के लिए एक जबरदस्त कार्डियो मूव है।

    रोप जंपिंग

    रस्सी कूदने से तुरंत हार्ट रेट बढ़ता है और पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। यह दिल को लंबे समय तक एक्टिव रखता है।

    इन पैरों की एक्सरसाइज को अगर आप रोजाना 20–30 मिनट अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, तो न सिर्फ पैरों की स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ेगी बल्कि आपका दिल भी हमेशा जवां और हेल्दी बना रहेगा। नियमित अभ्यास हार्ट डिजीज से बचाव का सबसे आसान उपाय है।