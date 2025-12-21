सुबह खाली पेट पिएं एक गिलास गाजर-अदरक का जूस, शरीर में होंगे ये 7 बड़े बदलाव
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नेचुरल चीजों से अगर दिन की शुरुआत की जाए, तो पूरा शरीर दिनभर एनर्जेटिक और एक्टिव बना रहता है। गाजर और अदरक, दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर फूड्स हैं। जिसमें गाजर जहां विटामिन ए, बीटा-कैरोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, वहीं अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और डाइजेस्टिव गुण पाए जाते हैं।
जब इन दोनों को मिलाकर एक हेल्दी जूस तैयार किया जाता है, तो यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने, रोगों से लड़ने की ताकत देने और कई स्वास्थ्य समस्याओं को जड़ से सुधारने का काम करता है। गाजर और अदरक का जूस स्वाद में हल्का तीखा-मीठा होता है और सेहत के लिए एक पावर पैक्ड ड्रिंक की तरह काम करता है। तो आइए जानते हैं इनके फायदों के बारे में-
इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है
इस जूस में मौजूद विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को इंफेक्शन से बचाते हैं और इम्यूनिटी मजबूत करते हैं।
आंखों की रोशनी बढ़ाए
गाजर में भरपूर बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदलता है और आंखों की सेहत को बेहतर बनाता है। यह मोतियाबिंद और रतौंधी से भी बचाव करता है।
पाचन क्रिया को सुधारे
अदरक की तासीर गर्म होती है, जो पेट की सूजन, गैस और अपच में राहत देती है। गाजर का फाइबर भी पाचन को सहारा देता है।
वेट लॉस करने में सहायक
यह जूस मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण पेट को देर तक भरा रखता है। लो-कैलोरी होने के कारण डाइट में शामिल करना फायदेमंद है।
स्किन को बनाए हेल्दी और ग्लोइंग
इस जूस के एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जिससे स्किन साफ, दमकती और जवां बनी रहती है।
सूजन और जोड़ों के दर्द से राहत
अदरक के जिंजरॉल तत्व सूजन कम करने में मदद करते हैं, खासकर गठिया और मांसपेशियों के दर्द में यह बहुत लाभदायक होता है।
हार्ट को हेल्दी बनाए
यह जूस ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करता है।
गाजर-अदरक जूस
सामग्री
- 3-4 गाजर (छीलकर काट लें)
- 1 इंच अदरक का टुकड़ा (छीलकर)
- 1/2 नींबू का रस (वैकल्पिक)
- 1/2 कप पानी
बनाने का तरीका
गाजर और अदरक को मिक्सर या जूसर में डालें, थोड़ा पानी मिलाकर अच्छे से ब्लेंड करें। तैयार मिश्रण को छलनी से छानें और एक ग्लास में निकाल लें। चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू का रस मिलाएं। इस जूस को सुबह खाली पेट पीना सबसे अधिक लाभकारी होता है।
