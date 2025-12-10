जादू से कम नहीं है सुबह का एक गिलास 'इलायची पानी', फायदे जानकर आज से ही पीना कर देंगे शुरू

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रसोई में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली छोटी सी हरी इलायची सिर्फ स्वाद और सुगंध ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक औषधि माना गया है, जो कई बीमारियों से बचाव करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप सुबह खाली पेट इलायची का पानी पीने की आदत डाल लें, तो यह शरीर को डिटॉक्स करने से लेकर पाचन सुधारने, वजन घटाने और सुंदरता बढ़ाने तक अनगिनत फायदे दे सकता है। पाचन मजबूत बनाए खाली पेट इलायची का पानी पीने से गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह पाचन एंजाइम्स को एक्टिव कर भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। शरीर को डिटॉक्स करे इलायची का पानी शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकालकर किडनी और लिवर को स्वस्थ रखता है। इससे ब्लड भी शुद्ध होता है और स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है। वेट लॉस करने में सहायक यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से बढ़ावा देता है। साथ ही पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ओवरईटिंग की आदत कम होती है।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद इलायची पानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रखता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करे डायबिटीज के मरीजों के लिए इलायची का पानी लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह ब्लड शुगर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। स्किन और बालों की खूबसूरती बढ़ाए यह खून साफ करता है और शरीर में पोषण संतुलन बनाए रखता है, जिससे स्किन पर निखार आता है और बाल मजबूत बनते हैं। तनाव और थकान दूर करे इलायची का एरोमा दिमाग को शांत करता है। सुबह इसका पानी पीने से स्ट्रेस कम होता है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है। सांस की समस्याओं में राहत इलायची पानी श्वसन तंत्र को साफ करता है और खांसी, जुकाम या अस्थमा जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायक होता है। इलायची पानी बनाने का आसान तरीका रात को सोने से पहले 2–3 हरी इलायची को हल्का कुचलकर एक गिलास पानी में डालकर भिगो दें। सुबह उठकर इस पानी को छान लें और खाली पेट धीरे-धीरे पिएं। चाहें तो इसे हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं।