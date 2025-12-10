अगर आपको डायबिटीज है, तो प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले ये नहीं जाना तो हो सकती है बड़ी मुश्किल!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रेग्नेंसी न सिर्फ एक महिला, बल्कि एक कपल के लिए भी बेहद अहम होती है। यह जीवन का एक अहम पड़ाव होता है, जिसमें कदम रखने से पहले कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खासकर अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, तो माता-पिता और बच्चे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है।

मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली में ऑब्सटेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजी, गाइनी कोलोजिक और लेप्रोस्कोपी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. हेमांगी नेगी ने बताया कि सही मेडिकल हेल्प और सही प्लानिंग के साथ, टाइप 1, टाइप 2 या प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज से पीड़ित ज्यादातर लोग हेल्दी प्रेग्नेंसी और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होना जरूरी उन्होंने बताया कि सबसे जरूरी बात यह है कि कंसीव करने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल हो और आप अपने डॉक्टर के साथ एक साफ योजना बना लें। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि प्रेग्नेंसी के शुरुआती कुछ हफ्ते, कभी-कभी तो महिला को पता चलने से पहले ही, बच्चे के अंगों के सही विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

इसलिए कंसीव करने की इच्छा रखने वाले डायबिटीज के मरीजों को कंसीव करने से पहले डॉक्टर के संपर्क करने की सलाह दी जाती है। इससे डॉक्टर आपकी दवाओं की जांच कर सकते हैं, आपके ब्लड शुगर के स्तर को देख सकते हैं और प्रेग्नेंसी से पहले ही समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं।

प्रेग्नेंसी में हानिकारक हो सकती है कुछ दवाएं कंसीव करने की कोशिश करने से पहले HbA1c लेवल को 6.5 प्रतिशत से नीचे लाना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि लो ब्लड शुगर की समस्या के बिना कंसीव किया जा सके। ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखना न सिर्फ फर्टिलिटी में मददगार होता है, बल्कि मिसकैरिज, जन्म से होने वाले डिसऑर्डर, समय से पहले जन्म और प्रीक्लेम्पसिया जैसी समस्याओं की संभावना को भी कम करता है।