    रोज रात सोते समय पिएं एक गिलास दूध, हैरान कर देंगे इससे मिलने वाले एक नहीं पूरे 10 फायदे

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:41 PM (IST)

    रात को दूध पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यही वजह है कि बड़े-बुजुर्ग हमेशा से ही दूध पीने की सलाह देते रहे हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम प्रोटीन विटामिन डी ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन जैसे पोषक तत्व न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ढेर सारे फायदे भी पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं इसके ऐसे ही कुछ फायदे।

    रोज रात पिएंगे दूध को होगा फायदा (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दूध हमारे खानपान का हिस्सा है, जिसे संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, बी 12, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। रोजाना इसे पीने से सेहत को कई सारे फायदे मिलते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खासकर रात को सोने से पहले दूध पीना न सिर्फ डाइजेशन और नींद में मदद करता है, बल्कि यह शरीर को अंदर से पोषण देकर दिनभर की थकान को भी दूर करता है।  आइए जानते हैं रात में दूध पीने से मिलने वाले कुछ अहम फायदों के बारे में-

    बेहतर नींद दिलाता है

    दूध में ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन नामक अमीनो एसिड होते हैं, जो नींद के हार्मोन को सक्रिय करते हैं।इससे नींद की क्वालिटी सुधरती है और अनिद्रा जैसी समस्या से राहत मिलती है।

    मांसपेशियों की मरम्मत करता है

    रात को दूध पीने से शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति होती है, जो मसल्स की रिपेयरिंग और उनके निर्माण में मददगार होता है, खासकर वर्कआउट करने वालों के लिए यह ज्यादा फायदेमंद है।

    हड्डियों को मजबूत बनाता है

    कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी संबंधी बीमारियों की रोकथाम होती है।

    डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है

    गुनगुना दूध पाचन तंत्र को शांत करता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। यह पेट की सफाई और गैस की समस्या में भी सहायक है।

    स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है

    दूध में मौजूद पोषक तत्व मेंटल स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं और मूड को शांत रखते हैं।

    स्किन को न्यूट्रीशन देता है

    दूध का सेवन स्किन की सेल्स को पोषण देता है, जिससे स्किन में निखार और हाइड्रेशन बनी रहती है।

    वजन को नियंत्रित रखता है

    दूध पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे देर रात की अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत छूटती है और वजन नियंत्रण में रहता है।

    इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है

    दूध में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स शरीर की इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं।

    दिल की सेहत को बढ़ावा देता है

    दूध में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

    बालों के लिए फायदेमंद

    दूध बालों की जड़ों को पोषण देता है, जिससे बाल मजबूत, शाइनी और घने बनते हैं।

    रात को दूध पीना एक सरल लेकिन हेल्दी आदत है। यह फिजिकल और मेंटल दोनों को ही लाभ पहुंचाता है। नियमित रूप से रात को एक गिलास गुनगुना दूध पीने से आप खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे।

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।