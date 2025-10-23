फ्रांस में बर्ड फ्लू का हाई अलर्ट! इंसानों के लिए है कितना खतरनाक और कैसे होते हैं इसके लक्षण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवासी पक्षियों और पोल्ट्री फार्म में पक्षियों में बर्ड फ्लू (Birf Flu in France) के मामले सामने आने के बाद फ्रांस में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लूएंजा के नाम से भी जाना जाता है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है।

हालांकि, इसे लेकर एक सवाल अक्सर मन में आता है क्या यह इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है? अगर हां, तो इससे इंसानों को कितना खतरा है (Bird Flu Infection in Human)? आइए जानें इस बारे में। क्या इंसानों को भी हो सकता है बर्ड फ्लू? हां, बिल्कुल। जबकि ज्यादातर बर्ड फ्लू वायरस का ट्रांसमिशन पक्षियों तक ही सीमित रहता है, H5N1 और H7N9 जैसे कुछ सबटाइप इंसानों को इन्फेक्ट करने में सक्षम हैं। मनुष्यों में इन्फेक्शन आमतौर पर संक्रमित पक्षियों (मुर्गियों, बत्तखों आदि) के सीधे संपर्क में आने से होता है। जैसे-

संक्रमित पक्षी या उसकी लार, बलगम या मल के सीधे संपर्क में आना।

संक्रमित पक्षियों के मल से दूषित सतहों या वस्तुओं को छूना।

संक्रमित पक्षियों के मल या धूल के संपर्क में आने वाली हवा में सांस लेना, हालांकि, यह आमतौर पर नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है। (Picture Courtesy: Freepik) मनुष्यों में बर्ड फ्लू के लक्षण बर्ड फ्लू के लक्षण आम सर्दी-जुकाम या सामान्य फ्लू जैसे ही हो सकते हैं, लेकिन ये अचानक और तेजी से उभर सकते हैं तथा गंभीर रूप ले सकते हैं। इन्फेक्शन के बाद लक्षण दिखने में 4 से 6 दिन का समय लग सकता है। इसके लक्षण ऐसे होते हैं-