हड्डियों को अंदर से खोखला कर रहे 8 फूड्स! दूध पीना भी होगा बेकार, अगर नहीं छोड़ी ये चीजें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं, जो हमें आकार देती हैं और फिजिकल एक्टिविटी में सहारा देती हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हड्डियों की देखभाल करना जरूरी होती है क्योंकि उम्र के साथ इनमें कमजोरी आना स्वाभाविक होता है। लेकिन कई बार यह कमजोरी केवल उम्र के कारण नहीं, बल्कि हमारी खान-पान की गलत आदतों से भी होती है।

कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी हड्डियों को कमजोर बनाती है, वहीं कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जिन्हें नियमित और अधिक मात्रा में लेने से हड्डियों की मजबूती पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में,जो हड्डियों को धीरे-धीरे कमजोर बना सकते हैं।

नमक का अधिक सेवन हड्डियों के लिए हानिकारक है। इसकी अधिक मात्रा शरीर से कैल्शियम को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। खासतौर पर पैक्ड स्नैक्स, सॉस, अचार और प्रोसेस्ड फूड्स में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।

सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स

सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड और कैफीन हड्डियों से कैल्शियम को खींच लेता है। नियमित सेवन करने पर बोन डेंसिटी घटती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है।

कैफीनयुक्त ड्रिंक्स

कॉफी, चाय और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे पेय में मौजूद कैफीन हड्डियों में कैल्शियम की कमी करता है।

अल्कोहल

ज्यादा मात्रा में शराब पीने से बोन-सेल्स के निर्माण को धीमा कर देता है और शरीर में कैल्शियम का संतुलन बिगाड़ता है।

अत्यधिक शक्कर वाले फूड्स

कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडी, डेसर्ट्स और बेक्ड गुड्स में शुगर की अधिक मात्रा हड्डियों के लिए आवश्यक मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्पशन को रोकती है।

रिफाइंड अनाज

मैदा, ज्यादा पॉलिश किए गए चावल और रिफाइंड ग्रेन्स में फाइबर और मिनरल्स की कमी होती है। इनके अधिक सेवन से हड्डियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे वे धीरे-धीरे कमजोर हो जाती हैं।

रेड मीट

रेड मीट प्रोटीन और फैट से भरपूर होता है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन शरीर में एसिड का लेवल बढ़ाता है। इसे बैलेंस करने के लिए शरीर हड्डियों से कैल्शियम खींचता है, जिससे हड्डियांं भुरभुरी हो जाती हैं।

जंक और डीप-फ्राइड फूड्स

फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और डीप-फ्राइड चीजों में मौजूद ट्रांस फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स शरीर में सूजन पैदा करते हैं। यह सूजन हड्डियों की मजबूती और मिनरल्स के संतुलन को नुकसान पहुंचाती है।