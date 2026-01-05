रोज चावल खाकर भी मोटे क्यों नहीं होते जापानी? जानिए उनकी लंबी उम्र और फिटनेस का 'सीक्रेट'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में अगर किसी देश को हेल्दी लाइफस्टाइल और लंबी उम्र के लिए जाना जाता है, तो वह है जापान। यहां के लोग औसतन 84-85 साल तक जीवित रहते हैं। साथ ही एक्टिव, एनर्जेटिक और फिट भी बने रहते हैं। उनकी सेहत और लॉन्ग-लाइफ का राज सिर्फ जेनेटिक्स में नहीं, बल्कि उनकी डाइट, आदतों और सोच में छिपा है।

खास बात यह है कि वे रोज बड़ी मात्रा में चावल खाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते और न ही लाइफ स्टाइल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार बनते हैं। फिर आखिर जापानियों का यह अनोखा रहस्य क्या है? आइए जानते हैं अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए जापानयों का सीक्रेट।

चावल है मुख्य खाना जापानियों की थाली में सबसे अहम जगह चावल को मिलती है। यह उनका स्टेपल फूड है जिसे वे नाश्ते, दोपहर और रात,हर खाने में शामिल करते हैं। लेकिन चावल को वे हमेशा नॉर्मल और कम नमक-तेल के साथ खाते हैं। इसके साथ हल्का सूप, सब्जियां, मछली या अचार परोसा जाता है। मतलब चावल की मात्रा भले ज्यादा हो, लेकिन साथ में खाए जाने वाले डिशेज बैलेंस्ड और लो-कैलोरी होते हैं। यही संतुलन उन्हें हेल्दी बनाए रखता है।