Weight Loss के लिए नहीं करना पड़ेगा स्वाद से समझौता, बस डाइट से इन फूड्स को करें Out और इन्हें In

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ता वजन इन दिनों कई लोगों के लिए परेशानी की वजह बना हुआ है। तेजी से बदल रही लाइफस्टाइल में मोटापा एक आम समस्या बन चुका है। हमारा खानपान और हमारी आदतें इसका सबसे प्रमुख कारण है। यह एक गंभीर समस्या है, जो कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए समय रहते अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है।

वेट लॉस करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। जिम में घंटों पसीना बहाने से लेकर कड़ी डाइटिंग तक, लोग वजन घटाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि, जिम में कड़ी मेहनत के साथ-साथ वेट लॉस के लिए खानपान का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। डाइटिंग कई लोगों के लिए काफी मुश्किल होती है। ऐसे में आप अपनी डाइट में खाने की कुछ चीजों को बदलकर अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको खाने में कॉम्प्रमाइज भी नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में-

रिफाइंड चीनी की जगह खजूर और गुड़ Picture Credit- AI Generated रिफाइंड चीनी हमारे खानपान का एक अहम हिस्सा है। हालांकि, इसमें किसी तरह का कोई पोषण नहीं होता और यह सिर्फ खाली कैलोरी ही देती है। इसका मतलब यह नहीं कि वेट लॉस के लिए आपको मीठा छोड़ना ही पड़ेगा। आपको बस मीठा खाने का तरीका बदलना होगा। आप खजूर और गुड़ जैसे नेचुरल स्वीटनर को डाइट में शामिल कर सकते हैं। खजूर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जबकि गुड़ आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम का खजाना होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है।

मैदा को कहें अलविदा Picture Credit- AI Generated रिफाइंड आटा यानी मैदा भी वजन बढ़ाने में योगदान करता है। दरअसल, मैदा में कोई फाइबर नहीं होता और यह भी खाली कैलोरी से भरा होता है। इसलिए वेट लॉस करने के लिए आप अपनी डाइट में बाजरे को शामिल कर सकते हैं। रागी, बाजरा या ज्वार का आटा फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होता हैं, जो पाचन में मददगार होते हैं और लंबे समय तक आपका पेट भरा रखते हैं।

सफेद चावल से करें तौबा Picture Credit- AI Generated आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सफेद चावल बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और इसके ज्यादातर पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बिना चावल छोड़े वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में ब्राउन राइस शामिल कर सकते हैं। यह फाइबर और विटामिन-बी से भरपूर होता है, जो पेट लंबे समय तक भरा रखता है और बेहतर पाचन में मददगार होता है।

पैकेज्ड सीरियल्स से बनाएं दूरी Picture Credit- AI Generated अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो पैकेज्ड सीरियल्स से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पैकेज्ड सीरियल्स में अक्सर चीनी और प्रीजर्वेटिव मिले होते हैं, जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे में ओट्स एक नेचुरल और हेल्दी ऑप्शन हैं। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। आप ओट्स से पैनकेक, दलिया या उपमा भी बना सकते हैं।