मामूली खुजली समझकर न करें नजरअंदाज! 6 हफ्ते से ज्यादा रहे चकत्ते हो सकते हैं इस गंभीर बीमारी का संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्वचा पर बार-बार चकत्ते होना या लगातार खुजली होना कई बार आम समस्या लग सकती है। कई लोग सोचते हैं कि ये लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे या किसी क्रीम से एलर्जी हो गई होगी।

हालांकि, अगर ये आपको बार-बार परेशान कर रहे हैं या आपके रोजमर्रा के जीवन में बाधा डाल रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। अगर शरीर पर बार-बार चकत्ते हो रहे हैं या लगातार खुजली हो रही है, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है।

क्रॉनिक यूर्टिकेरिया क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर पर चकत्ते, सूजन या दोनों की समस्या 6 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है। इसका एक टाइप क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस यूर्टिरेरिया है, जिसमें ये लक्षण बिना किसी बाहरी ट्रिगर के नजर आने लगते हैं।

इसलिए ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए, ताकि आप सही इलाज ले सकें और इस समस्या को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें। कई लोग बिना असली कारण समझें खुजली या चकत्तों का इलाज खुद ही करने लग जाते हैं। अगर ये समस्या आपकी नींद, काम या मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने लगे, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। डॉक्टर आपके लक्षणों का आंकलन करते हैं और सही इलाज से इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं।