30 पार करते ही महिलाओं में कम होने लगता है कैल्शियम, शरीर में दिखने वाले इन संकेतों को न करें इग्नोर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हड्डियों की मजबूती के लिए शरीर में सही मात्रा में कैल्शियम होना काफी जरूरी है। हड्डियों के साथ-साथ मजबूत दांतों, हार्ट, नर्वस सिस्टम और मसल कॉर्डिनेशन के लिए भी कैल्शियम काफी जरूरी है। हालांकि, महिलाओं में 30 की उम्र के बाद इसकी कमी का खतरा काफी बढ़ जाता है।

प्रेग्नेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और मेनोपॉज जैसे शारीरिक बदलावों के दौरान महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की जरूरत बढ़ती है। ऐसे में अगर खान-पान पर सही ध्यान न दिया जाए, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं कैल्शियम की कमी के संकेतों पर ध्यान दें। आइए जानें इन संकेतों के बारे में।